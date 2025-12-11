GH, 3년 연속 '공정채용 우수기관' 인증

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기주택도시공사(GH)가 한국경영인증원(KMR)으로부터 '공정채용 우수기관' 인증을 3년 연속 획득했다.

공정채용 인증제도는 채용에 편견적 요소를 배제하고 직무능력중심의 공정채용을 모범적으로 운영하는 공공기관 및 기업에 대해 제3자가 객관적으로 심사해 인증을 부여하는 제도다.

심사 항목에는 채용공고부터 서류·필기·면접 등 채용과정의 전반적인 운영절차는 물론, 신규채용자 만족도, 채용비리 적발 여부 등도 함께 포함된다.

경기주택도시공사

GH는 2023년 첫 인증을 시작으로 올해까지 3년 연속 인증을 유지하게 됐다.

특히 2025년 평가에서는 채용 시스템, 운영 절차, 채용 성과 등 모든 부문에서 높은 평가를 받았다.





김용진 사장은 "공공기관으로서 사회적 책임을 다하고, 실력 중심의 인재를 공정하게 선발하는 것은 조직 경쟁력의 핵심"이라며 "앞으로도 신뢰받는 채용문화 확산과 공정사회 실현에 앞장서겠다"고 밝혔다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

