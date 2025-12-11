경북문화관광공사, '한국ESG대상' 사회부문 대상 수상…김남일 사장, 개인부문 대상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경북문화관광공사(사장 김남일)는 지난 10일 사단법인 한국ESG학회가 주관한 '제3회 한국ESG대상'에서 공공기관 사회(S) 부문 대상을 수상했다고 밝혔다.

이번 공모는 입법·행정·사법부를 비롯해 전국 지자체, 공공기관, 민간기업, 각종 단체 및 개인을 대상으로 ESG 통합·환경(E)·사회(S)·거버넌스(G) 등 4개 분야의 우수사례를 발굴·공유하기 위해 실시됐다.

김남일 경북문화관광공사 사장(오른쪽)이 '한국 ESG대상' 개인 부문 대상을 받았다.

AD

경북문화관광공사는 지역소멸 위기 극복과 상생을 목표로 관광을 매개로한 지역 공동체 자생력 강화와 지역경제 활성화에 기여한 성과를 인정받아 수상의 영예를 안았다.

경북문화관광공사는 2025 APEC 정상회의 유치과정에서 보문관광단지 관리ㆍ운영 주체로서 경북도, 경주시, 입주업체 간 이견을 조율하며 협력 거버넌스를 구축해 기초지자체 최초 APEC 유치에 기여했다.

이어 APEC 준비를 위해 APEC지원총괄단TF, APEC사업TF를 신설하고 310억원 규모의 13개 사업을 추진해 보문관광단지 인프라와 관광환경을 개선했으며, 경상북도·경북도의회·경주시·포항시와 협업해 2026 아시아태평양관광협회(PATA) 연차총회를 경주·포항에 유치하는 등 국제회의 도시로서의 위상을 높였다.

또한, 공사는 경북도와 함께 2019년부터 지역 관광업계를 대상으로 금융, 환경개선 지원사업을 추진해왔다. 지난 6년간 533개 지역관광업체에 204억원의 관광진흥기금을 지원해 관광사업 추진을 도왔으며, 이를 통해 약 21만명의 생활인구 창출 효과를 거뒀다. 아울러, 3179개 음식, 숙박업체에 420억원 규모의 시설환경개선을 지원하며 코로나19 시기에도 지역관광생태계 유지와 고용 안정에 기여했다.

이와 함께 공사는 지역의 문화관광 컨트롤타워 역할을 수행하며 울릉군 나리마을이 경북 최초 UN Tourism 한국 대표마을로 선정되도록 지원했다. 주민협의체 및 지자체와의 협업을 통해 마을 고유의 가치를 발굴하고, 지역소멸 위기를 겪는 지역이 세계적 관광지로 성장할 수 있는 기반을 마련했다.

한편, 경북문화관광공사 김남일 사장도 사단법인 한국ESG학회가 주관한 '제3회 한국ESG대상'에서 개인 ESG 부문 대상을 수상했다. 이번 수상은 김남일 사장이 생태 환경(E), 해녀·지역공동체 상생(S), 관광 ESG 거버넌스(G) 분야에서 공공부문 ESG를 선도해 온 공로를 인정받은 결과다.





AD

김남일 사장은 "이번 수상은 여러 현장에서 함께 노력해 온 동료들과 지역사회, 해녀·청년·주민 여러분 덕분"이라며 "앞으로도 생태환경 보전과 지역공동체 상생, 지속 가능한 관광ESG를 중심에 두고 공공의 역할을 다하겠다"라고 말했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>