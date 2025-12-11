홀트아동복지회 "BTS 진 팬들 기부로 위기가정아동 지원"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

홀트아동복지회(회장 신미숙)는 11월 기부스타'로 선정된 가수 BTS 진의 팬들이 아이돌차트를 통해 모은 기부금을 홀트아동복지회에 전달하며 스타와 팬이 함께하는 의미 있는 나눔을 실천했다고 11일 밝혔다.

이번 기부는 BTS 진을 응원하는 팬들이 아이돌차트에서 유료 서비스 이용 시 적립되는 TP포인트를 기부에 활용해, 위기에 놓인 아동들에게 실질적인 도움을 전달하기 위해 이루어졌다. 전달된 후원금은 △생계 △의료 △주거 △심리 △교육 등 여러 어려움에 놓여 있는

국내 위기가정아동을 지원하는 데 소중하게 사용될 예정이다.

신미숙 홀트아동복지회장은 "도움이 필요한 아동을 위해 따뜻한 마음을 모아주신 BTS 진의 팬 여러분께 깊이 감사드린다"며, "스타의 이름으로 나눔을 이어가는 아름다운 팬덤 문화가 더욱 확산되어 많은 아동과 가정에 희망을 전하는 디딤돌이 되기를 바란다"고 말했다.





아이돌차트는 팬들이 TP포인트를 활용해 스타의 이름으로 기부할 수 있는 시스템을 운영하고 있다. 적립 포인트가 일정 목표치에 도달하면 포인트와 동일 금액이 홀트아동복지회에 기부금으로 전달된다.





