삼성, 희망디딤돌 인천센터 개소…전국 네트워크 완성

신경영 20주년 임직원 기부 제안

자립준비청년 꿈·미래 동행

10년만에 전국 16개 센터 건립 완료

자립·취업교육 등 누적 5만4611명 수혜

자립준비청년 위한 직무 교육도 제공

삼성 관계사 전문 역량과 교육 인프라 활용

10개 직무교육 과정 운영…취업률 47.3%

디딤돌가족 멘토 100명으로 확대

생활·진로·학습 상담 等 지원

민관 협력 모범 사례…대통령 표창 수상

삼성은 11일 인천광역시 부평구 청소년수련관에서 희망디딤돌의 16번째 센터인 인천센터의 문을 열고 10주년 기념행사를 개최했다. 이로써 삼성은 2015년 부산센터 건립 착수를 시작으로 넓혀 온 희망디딤돌 주거 지원 관련 전국 네트워크를 10년 만에 완성했다.

인천광역시 부평구에 위치한 '삼성희망디딤돌 인천센터'의 전경. 삼성전자

이날 행사는 관계자 200여명이 참석한 가운데서 '따뜻한 동행, 희망디딤돌 10년'이라는 주제로 열렸다.

이스란 보건복지부 제1차관은 "희망디딤돌은 민간 자립지원사업의 선도적 예시 중 하나로 지금까지 자립준비청년의 안정적인 사회 정착에 큰 도움을 주었다"고 평가했다. 권창준 고용노동부 차관은 영상 축사를 통해 "민관이 함께 만든 희망의 발판이 앞으로도 자립준비청년들에게 든든한 디딤돌이 되길 바란다"고 했다. 박승희 삼성전자 CR담당 사장은 "자립은 청년들의 잠재력 위에 주거·교육·취업의 실질적인 지원과 주변의 든든한 지지가 더해져 이뤄지는 것으로 희망디딤돌은 이러한 변화를 만들어왔다"고 말했다.

행사에선 희망디딤돌이 지난 10년간 걸어온 기록, 희망디딤돌을 통해 꿈을 삶으로 이뤄낸 청년들의 성장스토리, 인천센터 신규 개소를 통한 '희망디딤돌 1.0' 전국 네트워크 완성 등 성과와 향후 비전 등이 공유됐다.

희망디딤돌은 '삼성 신경영' 선언 20주년을 맞아 삼성전자 임직원들이 직접 아이디어를 내고 기부한 금액으로 시작된 삼성의 대표적인 사회공헌 활동이다. 희망디딤돌이란 이름도 임직원들이 지었다.

삼성은 이를 통해 지난 10년간 자립준비청년 5만4611명에게 센터 거주 및 자립교육·자립체험 등의 주거지원과 취업교육을 지원했다. 전국 13개 지역, 총 16개의 센터를 기반으로 이뤄졌다. 센터는 자립준비청년의 단순한 '주거 공간'을 넘어 '삶의 기술과 지혜'를 배우는 안전한 울타리 역할을 하고 있다. 자립준비청년들을 대상으로 요리·청소·정리 수납 등 일상 생활 기술, 금융지식과 자산관리 등 기초 경제교육, 진로상담과 취업 알선 등 자립에 필요한 전방위 교육을 한다.

삼성은 자립준비청년들이 기술·기능 역량을 쌓아 경제적 자립을 이룰 수 있도록 지원하는 '희망디딤돌 2.0' 사업도 2023년부터 하고 있다. 이는 전국 희망디딤돌 센터에 거주하고 있는 자립준비청년과 센터 관계자들을 대상으로 설문조사 및 인터뷰를 실시, 청년들의 경제적 자립을 위해서는 취업 및 커리어 설계 교육이 가장 필요하다는 조사 결과에 기반해 출범했다.

희망디딤돌 2.0 직무교육은 삼성전자, 삼성물산, 웰스토리, 제일기획 등 삼성 관계사의 전문 역량과 교육 인프라를 적극 활용해 자립준비청년들의 전문성과 역량 향상을 지원하고 있다. 교육 분야로는 전자/IT 제조, 선박제조, 제과/제빵, 반도체 정밀배관, 온라인광고/홍보 실무자, 중장비 운전기능사, 애견 미용사, 네일아트 미용사, S/W 개발자, 공조냉동 기술자 등이 있다. 삼성은 교육과정에 참여하는 청년들이 온전히 교육에만 집중할 수 있도록 삼성전자 인재개발원과 삼성중공업 기술연수원을 개방해 1인 1실 숙소와 식사도 제공한다.

지난 3년간 만 34세 미만의 자립준비청년 241명이 직무교육 과정에 참여했고 수료자 167명 중 79명(47.3%)이 원하는 회사에 취업했다. 희망디딤돌 2.0 직무교육은 자립준비청년들의 수요를 반영하여 교육과정을 지속적으로 개편되고 있다.

또한 삼성은 교육 종료 후 협력사 채용 박람회, 전문가 진로 특강, 전문 취업 컨설턴트의 일대일 맞춤 상담 등 다양한 취업 지원 프로그램도 운영하고 있다. 자립준비청년들의 심리·정서 지원을 위한 다양한 프로그램도 있다. 2022년부터 시작한 '디딤돌가족' 캠페인은 삼성전자 임직원이 자립준비청년을 대상으로 멘토링을 제공하는 프로그램이다. 참여 임직원 봉사자 100%가 코칭 상담, 상담사 자격증 등 전문가 자격을 갖추고 있다.

처음 삼성전자 임직원 30명으로 시작한 디딤돌가족은 올해 삼성 전 관계사 임직원까지 참여 대상이 확대돼 현재 총 270쌍의 디딤돌가족이 멘토링으로 연을 이어가고 있다. 지난해까지 누적 멘토링은 총 1343회로, 한 쌍당 평균 9.2회의 멘토링이 진행됐고 자립준비청년의 92.7%가 만족한다고 응답했다. 이외 러닝 동호회, 예술문화 체험 등 자립준비청년이 일상 속 성공 경험을 쌓을 수 있는 프로그램도 있다.

올해부터는 '예비자립준비청소년 진로코칭캠프'를 시작하며 보호종료 이전 시기부터 선제적으로 자립을 준비할 수 있도록 지원체계를 강화하기도 했다. 예비자립준비청소년은 자립 이전부터 진로코칭과 취업 준비 교육을 미리 받을 수 있고 희망디딤돌 센터에서 자립생활을 체험하며 보호 종료 이후의 상황을 사전에 준비할 수 있다.

삼성전자는 지난 8일 희망디딤돌 사업을 통해 보호종료 아동?청소년 자립 지원을 체계적으로 추진한 공로를 인정받아 '제5회 대한민국 착한기부대상'에서 대통령 표창을 받기도 했다. 대한민국 착한기부대상은 사회 각 분야에서 꾸준한 나눔 활동을 실천한 기업과 단체, 개인을 발굴?포상해 우리 사회의 연대와 배려 문화를 확산하고, 기부문화 활성화를 도모하기 위해 마련된 상이다.





삼성희망디딤돌 사업 자문 위원인 김성경 전 한국성서대 사회복지학과 교수는 "희망디딤돌 사업은 자립준비청년의 보호 단계부터, 보호종료 단계, 청년으로 자립하는 과정을 모두 지원하는 획기적인 사업"이라고 높이 평가했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

