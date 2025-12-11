전북도, 올해 '유망중소기업' 12개사 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

농업회사법인㈜화산·㈜더넥스트 등

전북도가 11일 도청에서 '2025년 전북특별자치도 유망중소기업'으로 최종 선정된 12개 기업에 대해 인증서와 인증현판을 수여했다.

올해 유망중소기업으로 선정된 기업은 ▲농업회사법인㈜화산 ▲㈜더넥스트 ▲두얼파워전자㈜ ▲㈜비디텍 ▲㈜상봉모터스 ▲씨이에스 주식회사 ▲㈜알루포스 ▲㈜에스엠전자 ▲(유)와이케이 ▲㈜원스킨화장품 ▲주식회사 태광기업 ▲㈜플로우마스터이다.

이번 공모에는 총 38개 기업이 신청해 약 3대 1의 경쟁률을 기록했으며, 서류평가와 현장평가를 거쳐 전북특별자치도 중소기업지원기관협의회의 최종 심사를 통해 고득점 순으로 선정됐다.

선정 기업에는 인증서와 인증현판이 수여되며, 지정 기간 5년 동안 도 경영안정자금 최대 7억원(일반기업 5억 원)과 이차보전 최대 3%(일반기업 2%)의 금융 우대지원이 제공된다. 이와 함께 성장사다리 육성사업 등 각종 기업 지원사업 참여 시 가점도 부여된다.

김관영 전북도지사는 "우수한 기술력과 성실함으로 성장해 온 중소기업이야말로 전북경제의 핵심 동력이다"며 "'1기업-1공무원 전담제'를 통한 현장 대응 강화와, '중소기업 성장사다리 육성', '스마트 혁신 프로젝트' 등 맞춤형 지원 확대를 통해 기업하기 좋은 전북특별자치도를 만들겠다"고 말했다.





한편, '전북특별자치도 유망중소기업'은 도내에서 3년 이상, 상시근로자 5인 이상, 매출액 3억원 이상의 제조업 또는 지식기반산업을 영위하는 중소기업을 대상으로 1999년부터 매년 12개 내외 기업을 선정하고 있으며, 올해까지 총 534개 기업이 지정됐다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr

