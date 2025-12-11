부산 도심 한복판서 펼치는 ‘입시 로드맵’… 롯데百-메가스터디교육 맞손

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

롯데百 부산본점 문화센터, 예비 고1∼3 대상 입시전략 특강 접수 시작



메가스터디교육 대표 컨설턴트, 학년별 맞춤 로드맵·학생부 관리 비법 공개



1월 10일 진행, “급변하는 입시 제도 속 지역 학생·학부모, 실질적 솔루션”

불확실성으로 흔들리는 입시판에 현실적 조언이 깔린다.

롯데백화점 부산본점 문화센터가 지역 학생과 학부모를 대상으로 하는 '예비 고1·2·3 입시전략 특강' 참가 접수를 시작한다.

이번 프로그램은 변화하는 대입 제도 속에서 학년별로 달라지는 핵심 전략을 체계적으로 안내하기 위해 마련됐으며, 2027·2028학년도 대입 이슈와 전형 별 특징, 학생부 관리 방향까지 중장기적 대비가 필요한 내용을 폭넓게 다룬다.

특히 고교학점제와 학생부 중심 전형 강화 등 교육 환경 변화가 본격화되는 시점과 맞물려, 예비 고3에게는 2027학년도 입시 포인트를, 예비 고1·2학년생에게는 학생부 관리 방향과 과목 선택 전략 등 실질적인 로드맵을 제시할 예정이다.

또 최근 대입 경쟁력 요소로 주목받는 학업 역량, 진로 탐색, 비교과 활동 등 실제 사례를 기반으로 설명한다.

이번 특강은 메가스터디교육 대입컨설팅센터 대표 컨설턴트가 직접 진행하며, 변화가 큰 교육 환경 속에서 실질적인 입시 준비 방향을 찾고자 하는 지역 학생과 학부모에게 유용한 정보를 제공할 것으로 기대된다. 참가비는 1인 5000원으로 문화센터 홈페이지와 현장에서 선착순 접수가 가능하다.

입시전략 특강은 내년 1월 10일 오후 6시 30분부터 8시까지 부산본점 11층 문화센터 LAB 1 강의실에서 진행된다.





롯데백화점 부산본점 박미리내 문화센터 실장은 "대입 제도가 매년 변화하는 가운데 학생과 학부모가 정확한 정보를 기반으로 진학 전략을 세우는 것이 무엇보다 중요하다"며 "앞으로도 지역의 교육적 수요를 반영한 다양한 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

롯데백화점 부산본점 문화센터가 '예비 고1·2·3 입시전략 특강'참가 접수를 시작한다. 롯데백화점 제공

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

