새해 앞둔 과학관, 겨울 축제 연다…'Merry Science' 13~31일 개최

80주년 국립중앙과학관, 클래식 버스킹·로봇 댄스·럭키박스 등 연말 이벤트 풍성

관람객 100만 명 달성 임박…'100만 번째 방문객' 축하 프로그램 준비

국립중앙과학관이 연말을 맞아 겨울 감성과 과학 체험을 결합한 시즌 축제 '25-26 겨울, 과학이 반짝이는 Merry Science'를 개최한다. 개관 80주년을 기념하는 올해 마지막 행사로, 100만 관람객 달성이 임박한 시점에서 감사 이벤트도 함께 마련됐다.

과학관은 13일(토)부터 31일(수)까지 야외 트리·포토존·클래식 버스킹·로봇 댄스 등 다양한 체험형 콘텐츠를 선보인다고 11일 밝혔다.

정문 게이트와 꿈이 광장, 사이언스 터널에는 겨울 분위기를 담은 트리와 오브제가 설치된다.자연사관에서는 겨울 영화 음악과 캐럴을 중심으로 한 클래식 실내악 버스킹이 주말과 성탄절에 총 14회 열린다. 현악 4중주, 피아노 3중주 등이 참여해 소규모 공연을 진행한다.

지난 11월 큰 호응을 얻은 휴머노이드 로봇 댄스 버스킹도 다시 선보이며, 관람객 참여형 프로그램으로 운영된다. 대표 전시품을 찾아 인증샷을 찍으면 일 300명 선착순으로 기념품을 담은 '럭키박스'를 받을 수 있는 이벤트도 진행된다.

올해 과학관은 관람객 100만 명 돌파를 약 3만 명 앞둔 상황이며, 98만·99만·100만 번째 방문객을 위한 특별 이벤트도 마련했다.





권석민 관장은 "'메리 사이언스'는 겨울 감성과 과학이 만나는 새로운 계절 축제"라며 "80주년을 마무리하며 감사의 마음을 담아 다양한 즐길 거리를 준비했다"고 말했다. 행사 상세 정보는 국립중앙과학관 누리집에서 확인할 수 있다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr

