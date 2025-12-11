동아쏘시오홀딩스, LACP 스포트라이트 어워즈 ‘대상’

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

평가 항목 6개 중 5개 항목서 만점

동아쏘시오홀딩스는 동아쏘시오그룹 통합보고서 가마솥이 2025 LACP 스포트라이트 어워즈에서 대상을 받았다고 11일 밝혔다.

LACP 스포트라이트 어워즈 대상. 동아쏘시오홀딩스

LACP 스포프라이트 어워즈는 세계 최대 규모의 기업 커뮤니케이션 제작물 경쟁대회다. 글로벌 마케팅 조사기관인 미국 커뮤니케이션 연맹(LACP)이 주관한다. 전 세계 기업 및 기관에서 발간하는 지속가능경영보고서와 연차보고서 등을 평가하고 있다.

동아쏘시오홀딩스는 총 6개 평가 항목 중 ▲첫인상 ▲전체 내러티브 ▲디자인 ▲메시지 명확성 ▲인지된 관련성 5개 항목에서 만점을 기록, 총점 99점을 받았다.

동아쏘시오홀딩스는 ISSB(국제지속가능성기준위원회) 보고 방식을 적용해 중대성 평가 기반의 전략, 목표, 지표를 설계하고, 디자인과 스토리텔링을 유기적으로 연계한 점에서 높은 평가를 받았다. 특히 전체 참여작 중 가장 우수한 100개 보고서 중 3위에 올라 역대 최고 순위를 기록했다.





동아쏘시오홀딩스 관계자는 "글로벌 기준을 통합적으로 반영해 보고서 내용 구성과 체계를 고도화한 것이 긍정적인 결과로 이어졌다"며, "ESG 정보 전달의 신뢰성을 지속해서 강화해 보고서의 완성도를 높여 나가겠다"고 했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr

