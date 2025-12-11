"기후 예측 더 정교해진다"…韓 라디오존데 평가기술, 국제표준 등재

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

표준연 개발 '온도 센서 교정 시험법', ISO 국제표준(ISO 8932-1) 채택

영하 85도·고도 40㎞ 극한 환경서 0.1도 오차 범위 내 정밀 보정

기상청·웨덱스 등 민관 협력 성과…전 지구적 기후 데이터 신뢰성 확보

고층 대기의 기온과 습도 등을 측정하는 핵심 장비인 '라디오존데(Radiosonde)'의 성능을 평가하는 국내 기술이 국제표준으로 채택됐다. 그동안 제조사의 자체 기준에 의존했던 고층 기상 관측 데이터에 객관적인 국제 기준이 생기면서 기후 변화 예측의 정확도가 획기적으로 개선될 전망이다.

한국표준과학연구원(KRISS, 원장 이호성)은 자체 개발한 '라디오존데 온도 센서 교정 시험법'이 기상학 분야 국제표준(ISO 8932-1)으로 공식 등재됐다고 11일 밝혔다. 이번 성과는 KRISS 열유체측정그룹이 기상청, 한국기상산업기술원, 국내 기업 ㈜웨덱스와 공동으로 개발한 결과물이다.

KRISS 연구진이 라디오존데 교정을 위한 고층기상모사시스템을 작동하고 있다. 표준연 제공

라디오존데는 대형 풍선에 매달려 지상 약 35㎞ 상공까지 올라가며 기온, 습도, 기압 등을 측정하는 장비다. 특히 성층권의 기온 데이터는 장기적인 기후변화 감시의 핵심 지표로 꼽힌다. 그러나 고층 대기는 태양 복사열과 강풍 등 변수가 많아 센서의 정밀한 교정이 필수적임에도, 기존에는 이를 객관적으로 평가할 국제적 기준이 부재했다. 이 때문에 사용자들은 제조사가 제시하는 성능 지표에 의존할 수밖에 없어 데이터 신뢰성 확보에 한계가 있었다.

이번에 제정된 국제표준(ISO 8932-1)은 라디오존데 온도 센서의 측정 오차를 교정하는 구체적인 절차와 기준을 담고 있다. 이 시험법을 적용하면 고도 40㎞, 최저 기온 영하 85도의 극한 환경에서도 온도 센서의 보정 오차를 0.1도 이내로 줄일 수 있다.

신규 국제표준안 ISO 8932-1(라디오존데 온도 센서 교정 시험법)의 표지. 표준연 제공

KRISS는 지난 2019년 실험실 환경에서 고층 기상 조건을 완벽하게 구현하는 '고층기상모사시스템'을 자체 개발했으며, 이를 기반으로 센서 정밀 보정 기술을 확보했다. 이 기술은 각국 기상 전문가와 제조사가 참여한 국제표준화기구(ISO) 실무그룹의 검증을 거쳐 최종 승인됐다.

이번 표준 제정으로 라디오존데 제조업체는 제품 개발 단계에서 성능을 사전 검증해 개선할 수 있게 됐으며, 각국 기상청은 더욱 정확한 데이터를 바탕으로 기상 예보와 기후 예측 모델을 운용할 수 있는 길이 열렸다.





김용규 KRISS 열유체측정그룹 책임연구원은 "이번 국제표준 제정으로 모든 국가가 신뢰할 수 있는 기상관측 데이터를 확보할 수 있게 됐다"며 "더욱 정교한 전 지구적 기후 예측 모델을 만드는 데 기여할 것"이라고 말했다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr

