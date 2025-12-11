본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

지속되는 분양가 상승세 속 합리적 가격 갖춘 '식사 푸르지오 파크센트' 주목

최봉석기자

입력2025.12.11 09:51

시계아이콘01분 50초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

- 수도권 민간아파트 전용 3.3㎡(평)당 평균 분양가 3,000만원 넘어
- 전국 평균도 처음으로 2,000만원 웃돌아…‘오늘이 가장 싸다’ 인식 확산

지속되는 분양가 상승세 속 합리적 가격 갖춘 '식사 푸르지오 파크센트' 주목
AD

수도권 무주택 실수요자들의 내 집 마련 부담이 가중되고 있다. 분양가 상승세가 꺾이지 않는 상황에서 10.15 부동산 대책 등 고강도 대출 규제까지 더해지고 있기 때문이다. 이에 수요자들 사이 시간이 흐를수록 '내 집 마련' 어려움이 커질 수 있다는 위기감 속에서 오늘이 가장 싼 분양가라는 인식이 확산되고 있다.


주택도시보증공사(HUG)가 11월 발표한 '민간아파트 분양가격 동향' 자료를 보면 올해 10월 기준 수도권 민간아파트의 분양가격은 ㎡당 914만 3000원으로 3.3㎡로 환산 시 3,022만 4929원으로 나타났다. 지난달 대비 4.89% 오른 것으로 국민평형인 전용84㎡ 기준으로 약 10억원에 달하는 것이다. 전국 평균 분양가도 전용 3.3㎡(평)당 2,006만원으로 집계돼 처음으로 2,000만원을 넘어섰다.


분양가 상승세가 지속되자 수요자들 사이에서 분양가 민감도도 점점 커지고 있는 상황이다. 여기에 최근 10.15 부동산 대책 등을 통해 스트레스 DSR 3단계 금리가 기존 1.5%에서 3.0%로 대폭 상향됐다.


한 부동산 전문가는 "최근 몇 년간 분양가가 큰 폭으로 오르고 있는 상황에서, 고강도 대출규제까지 겹치면서 내 집 마련 수요의 부담감이 점점 가중되고 있는 상황이다" 며 "수요자들 사이에서도 오늘이 가장 싼 분양가라는 인식이 커지면서, 정주여건이 우수한 단지를 중심으로 하루빨리 내 집 마련에 나서는 움직임이 확산하고 있다"라고 전했다.


이러한 상황에서 차별화된 입지와 상품성을 갖춘 단지가 수요자들의 이목을 사로잡고 있다.


대우건설은 경기도 고양시 일산동구 식사동 1126번지 일원에 선보이는 '식사 푸르지오파크센트'를 분양 중이다. 단지는 지하 2층~ 지상 36층, 4개동 전용 74~84㎡ 총 458세대 규모로 조성된다.


단지는 부동산 시장의 주 수요층으로 자리매김한 3040세대가 가장 선호하는 학세권 입지를 지녔다. 단지 인근 일산은행초, 풍동중?고, 세원고 등이 위치해 있어 초?중?고교 모두 도보권 통학이 가능하다. 여기에 풍동학원가, 백마학원가 등 학원가도 가까워 지역 내 교육 1번지 입지를 갖췄다.


쾌속 교통망도 눈에 띈다. 단지 바로 앞 버스정류장이 위치해 있어 백마역과 풍산역을 편리하게 이동 가능하다. 이를 통해 서울지하철 3호선, 경의중앙선, 서해선 GTX-A 등 현재 4개 노선이 지나는 대곡역 접근성이 우수하다. 향후 GTX-A노선이 강남 삼성역까지 개통되면 서울 접근성은 더욱 용이해질 전망이다. 이외에도 고양대로, 백마로, 수도권 제1순환고속도로, 제2자유로 등을 통해 차량이용시 서울을 비롯 수도권 전역으로 빠르게 이동 가능하다.


다채로운 인프라도 단지의 가치를 높이는 요소다. 이마트, 홈플러스 등이 가까운 곳에 위치해 있고, 차량이용 시 현대백화점(킨텍스점), 롯데백화점(일산점)등 백화점 인프라 접근성도 우수하다. 이외에도 대학병원인 동국대학교 일산병원이 단지 바로 앞 위치해 있어 뛰어난 의료 인프라도 누릴 수 있다.


미래가치도 높다. 단지 주변 사업비 약 8천 500억규모의 미디어·콘텐츠, 바이오·메디컬, 첨단산업 등이 주를 이루는 일산테크노밸리 도시개발사업이 2026년 말 준공을 목표로 진행 중이다. 여기에 '식사 푸르지오파크센트'를 포함해 풍동2지구 도시개발 사업이 활발하게 진행되고 있어 향후 정주여건은 더욱 개선될 전망이다. 사업 완공 시 아파트와 오피스텔을 합쳐 약 4,600세대 규모의 미니 신도시가 탄생할 전망이다.


우수한 상품성도 수요자들을 사로잡고 있다. 단지는 전용 74㎡ 타입에도 채광, 맞통풍 이점을 살린 4Bay 설계를 적용시켜 공간 효율성을 극대화했다. 이외에도 드레스룸, 팬트리, 현관창고 등 다양한 수납공간도 대거 확보했다.


차별화된 조경시설도 눈에 띈다. 수경시설과 휴게시설이 조화를 이루는 푸른 잔디광장인 서린라운지를 필두로, 숲속을 걷는 느낌을 받을 수 있는 자연 친화적인 단지 산책로도 마련될 예정이다.


수요자들의 부담도 대폭 낮췄다. 단지는 통상 분양가의 10~20%에 달하는 초기 계약금의 진입 장벽을 500만원대로 대폭 낮췄다. 초기 자금 마련에 부담을 느끼는 수요자 입장에서는 내 집 마련의 좋은 기회가 될 것으로 보인다.


지금 뜨는 뉴스

AD

한편, '식사푸르지오파크센트'의 견본주택은 경기 고양시 덕양구 원흥동 일원에 위치해 있다. 입주 예정일은 2028년 6월 예정이다.




최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여 있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

이시각 랭킹 뉴스

10:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기