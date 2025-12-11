지속되는 분양가 상승세 속 합리적 가격 갖춘 '식사 푸르지오 파크센트' 주목

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

- 수도권 민간아파트 전용 3.3㎡(평)당 평균 분양가 3,000만원 넘어

- 전국 평균도 처음으로 2,000만원 웃돌아…‘오늘이 가장 싸다’ 인식 확산

수도권 무주택 실수요자들의 내 집 마련 부담이 가중되고 있다. 분양가 상승세가 꺾이지 않는 상황에서 10.15 부동산 대책 등 고강도 대출 규제까지 더해지고 있기 때문이다. 이에 수요자들 사이 시간이 흐를수록 '내 집 마련' 어려움이 커질 수 있다는 위기감 속에서 오늘이 가장 싼 분양가라는 인식이 확산되고 있다.

주택도시보증공사(HUG)가 11월 발표한 '민간아파트 분양가격 동향' 자료를 보면 올해 10월 기준 수도권 민간아파트의 분양가격은 ㎡당 914만 3000원으로 3.3㎡로 환산 시 3,022만 4929원으로 나타났다. 지난달 대비 4.89% 오른 것으로 국민평형인 전용84㎡ 기준으로 약 10억원에 달하는 것이다. 전국 평균 분양가도 전용 3.3㎡(평)당 2,006만원으로 집계돼 처음으로 2,000만원을 넘어섰다.

분양가 상승세가 지속되자 수요자들 사이에서 분양가 민감도도 점점 커지고 있는 상황이다. 여기에 최근 10.15 부동산 대책 등을 통해 스트레스 DSR 3단계 금리가 기존 1.5%에서 3.0%로 대폭 상향됐다.

한 부동산 전문가는 "최근 몇 년간 분양가가 큰 폭으로 오르고 있는 상황에서, 고강도 대출규제까지 겹치면서 내 집 마련 수요의 부담감이 점점 가중되고 있는 상황이다" 며 "수요자들 사이에서도 오늘이 가장 싼 분양가라는 인식이 커지면서, 정주여건이 우수한 단지를 중심으로 하루빨리 내 집 마련에 나서는 움직임이 확산하고 있다"라고 전했다.

이러한 상황에서 차별화된 입지와 상품성을 갖춘 단지가 수요자들의 이목을 사로잡고 있다.

대우건설은 경기도 고양시 일산동구 식사동 1126번지 일원에 선보이는 '식사 푸르지오파크센트'를 분양 중이다. 단지는 지하 2층~ 지상 36층, 4개동 전용 74~84㎡ 총 458세대 규모로 조성된다.

단지는 부동산 시장의 주 수요층으로 자리매김한 3040세대가 가장 선호하는 학세권 입지를 지녔다. 단지 인근 일산은행초, 풍동중?고, 세원고 등이 위치해 있어 초?중?고교 모두 도보권 통학이 가능하다. 여기에 풍동학원가, 백마학원가 등 학원가도 가까워 지역 내 교육 1번지 입지를 갖췄다.

쾌속 교통망도 눈에 띈다. 단지 바로 앞 버스정류장이 위치해 있어 백마역과 풍산역을 편리하게 이동 가능하다. 이를 통해 서울지하철 3호선, 경의중앙선, 서해선 GTX-A 등 현재 4개 노선이 지나는 대곡역 접근성이 우수하다. 향후 GTX-A노선이 강남 삼성역까지 개통되면 서울 접근성은 더욱 용이해질 전망이다. 이외에도 고양대로, 백마로, 수도권 제1순환고속도로, 제2자유로 등을 통해 차량이용시 서울을 비롯 수도권 전역으로 빠르게 이동 가능하다.

다채로운 인프라도 단지의 가치를 높이는 요소다. 이마트, 홈플러스 등이 가까운 곳에 위치해 있고, 차량이용 시 현대백화점(킨텍스점), 롯데백화점(일산점)등 백화점 인프라 접근성도 우수하다. 이외에도 대학병원인 동국대학교 일산병원이 단지 바로 앞 위치해 있어 뛰어난 의료 인프라도 누릴 수 있다.

미래가치도 높다. 단지 주변 사업비 약 8천 500억규모의 미디어·콘텐츠, 바이오·메디컬, 첨단산업 등이 주를 이루는 일산테크노밸리 도시개발사업이 2026년 말 준공을 목표로 진행 중이다. 여기에 '식사 푸르지오파크센트'를 포함해 풍동2지구 도시개발 사업이 활발하게 진행되고 있어 향후 정주여건은 더욱 개선될 전망이다. 사업 완공 시 아파트와 오피스텔을 합쳐 약 4,600세대 규모의 미니 신도시가 탄생할 전망이다.

우수한 상품성도 수요자들을 사로잡고 있다. 단지는 전용 74㎡ 타입에도 채광, 맞통풍 이점을 살린 4Bay 설계를 적용시켜 공간 효율성을 극대화했다. 이외에도 드레스룸, 팬트리, 현관창고 등 다양한 수납공간도 대거 확보했다.

차별화된 조경시설도 눈에 띈다. 수경시설과 휴게시설이 조화를 이루는 푸른 잔디광장인 서린라운지를 필두로, 숲속을 걷는 느낌을 받을 수 있는 자연 친화적인 단지 산책로도 마련될 예정이다.

수요자들의 부담도 대폭 낮췄다. 단지는 통상 분양가의 10~20%에 달하는 초기 계약금의 진입 장벽을 500만원대로 대폭 낮췄다. 초기 자금 마련에 부담을 느끼는 수요자 입장에서는 내 집 마련의 좋은 기회가 될 것으로 보인다.





한편, '식사푸르지오파크센트'의 견본주택은 경기 고양시 덕양구 원흥동 일원에 위치해 있다. 입주 예정일은 2028년 6월 예정이다.





최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr

