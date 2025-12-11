본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

제이스코홀딩스, 필리핀 대표단과 전략적 미팅…"니켈 밸류체인 협력 강화"

장효원기자

입력2025.12.11 09:40

시계아이콘01분 39초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기
제이스코홀딩스, 필리핀 대표단과 전략적 미팅…"니켈 밸류체인 협력 강화" 민다나오 개발청이 주최한 한-필리핀 비즈니스 포럼 및 네트워킹 세션. 제이스코홀딩스
AD

제이스코홀딩스는 필리핀 대표단이 방한해 본사에서 니켈 밸류체인 협력 강화를 위한 전략적 미팅을 진행했다고 11일 밝혔다.


제이스코홀딩스는 민다나오 개발청 및 디나가트 제도 주와 협력을 강화하고 니켈 밸류체인 구축과 장기적인 산업·투자 협력 프로젝트를 단계적으로 구체화해 나갈 계획이다. 필리핀 대표단은 레오 테레소 A. 마그노(Leo Tereso A. Magno) 민다나오 개발청(Mindanao Development Authority, MinDA) 의장 겸 장관을 단장으로 국회의원, 주지사, 중앙·지방정부 관계자 등 고위급 정부 인사로 구성됐다.


필리핀 대표단과 경기도 안산 본사에서 디나가트 제도 주를 포함한 민다나오 지역에서 추진 중인 니켈 광물 및 제련 프로젝트와 인프라·산업단지·ESG 협력 방안에 대해 논의했다. 제이스코홀딩스는 기존 철강 사업에 더해 원광·제련 및 배터리소재 등으로 포트폴리오를 확장하고 있는 만큼 민다나오를 핵심 전략 지역으로 삼고 있다. 이번 방문을 통해 디나가트 제도 주 및 MinDA와의 협력 관계를 제도화하기 위한 후속 방안도 함께 조율했다.


더불어 필리핀 대표단은 수원시 경기도청 및 경기도의회를 방문해 경기도와 민다나오 간 투자 확대 방안 등 양국 간 협력 가능성을 폭넓게 논의했다. 특히, 민다나오의 풍부한 농업·자원 기반과 경기도의 기술·산업 역량을 연계해 농업 및 식량안보, 녹색성장, 산업혁신 및 기술이전, 무역·투자 네트워크 강화 등 다양한 분야에서 실질적인 협력 모델을 모색하는 데 의견을 같이했다.


민다나오 개발청은 양국 간 협력 확대를 위해 '한국-필리핀 비즈니스 포럼 및 네트워킹 세션(Philippines-Korea Business Forum and Networking Session)'을 개최했다. 한국 측은 경기도의회 관계자, 국내 주요 기업 임원, 코이카(KOICA) 및 유관기관 관계자들이 참석했다.


이번 행사에서 주한 필리핀 대사 베르나데트 테레세 C. 페르난데스(H.E. Bernadette Therese C. Fernandez)의 환영사를 시작으로 ▲마그노 MinDA 장관의 기조 연설 ▲로메오 몬테네그로(Romeo M. Montenegro) MinDA 차관보의 민다나오 투자환경 및 기회에 대한 발표 ▲위용호(Wee Yongho) 필리핀 경제자유구역청(Philippine Economic Zone Authority, PEZA) 특별고문의 '한국 투자자의 시각에서 본 민다나오' 발표가 이어졌다. 민다나오의 광업·농업·에너지·제조·인프라 등 다양한 분야에 대한 투자 기회와 한국 기업 진출 방안이 심도 있게 논의됐다.


특히 마그노 MinDA 장관은 연설에서 "현재 민다나오에서는 제이스코홀딩스가 디나가트(Dinagat) 주에 투자한 첫 번째 한국 기업으로 현지 니켈 광산의 총판권을 확보하고, 채굴을 진행 중이며, 조만간 첫 수출을 앞두고 있다"고 소개하며, 이 투자를 민다나오와 한국 간 협력의 중요한 선례로 평가했다. 그는 "이 선례는 한국 투자자들이 민다나오의 자원 개발과 성장 스토리에 기꺼이 동참할 의지가 있음을 보여준다"며 "오늘 이 자리에 함께 해준 더 많은 한국 기업들이 이 사례를 계기로 민다나오가 가진 잠재력에 관심을 가지게 되기를 바란다"고 밝혔다. 이에 따라 제이스코홀딩스는 디나가트 주에 대한 '첫 한국 투자 성공사례'로서, 향후 한국 기업의 민다나오 진출을 견인하는 교두보 역할을 맡게 될 것으로 기대된다.


지금 뜨는 뉴스

AD

제이스코홀딩스 관계자는 "마그노 의장께서 제이스코홀딩스를 민다나오 협력의 상징적인 성공사례로 언급한 것은 당사의 니켈 사업 전략과 민다나오에 대한 장기 비전을 대외적으로 인정받았다는 의미"라며 "이번 필리핀 대표단 방한과 포럼을 통해 경기도와 민다나오, 그리고 양국 기업 간 접점이 크게 확대된 만큼 MinDA를 매개로 한-필리핀 간 포괄적 협력을 본격화하고 디나가트 니켈 프로젝트를 시작으로 더 많은 한국 기업들이 함께 참여할 수 있는 플랫폼을 만들어 가겠다"고 말했다.




장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여 있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

이시각 랭킹 뉴스

10:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기