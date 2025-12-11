BBQ, 외국인 유학생 대상 치킨캠프 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

조선대 글로벌학부 외국인 유학생 등 치킨대학 방문

치킨대학 투어, 황금올리브치킨 직접 조리 등 체험



치킨 프랜차이즈 제너시스BBQ그룹은 조선대학교 글로벌학부 외국인 유학생 60여명과 창업동아리 20여명을 초청해 경기도 이천에 위치한 치킨대학에서 치킨캠프 프로그램을 진행했다고 11일 밝혔다.

조선대학교는 '글로컬대학30(교육부가 비수도권 대학 30곳을 글로컬 대학으로 지정해 지원하는 정책사업)'을 통한 기업채용 네트워크를 확대하고 직무 역량를 높이기 위해 BBQ 측에서 치킨캠프를 요청해서 진행하게 됐다. 행사는 1박2일 동안 글로벌 진출 전략과 현지 마케팅 및 현황 설명, 치킨대학 주요 시설 견학 및 참관, BBQ 조리 교육 프로그램 체험 등으로 진행됐다.

조선대학교 글로벌학부 외국인 유학생들이 경기도 이천에 위치한 치킨대학에서 치킨캠프 프로그램을 체험하고 있다. 제너시스BBQ그룹 제공.

참가자들은 BBQ 시그니처 메뉴인 황금올리브치킨을 포함해 양념치킨, 극한왕갈비 치킨, 뿜치킹의 요리법을 배웠다. 치킨캠프에 참여한 외국인 유학생들은 치킨캠프 외에도 이천시 지역 연계 프로그램으로 부래미 마을을 찾아 상고귤 수확 체험, 자연 손수건 염색 체험 등 농촌·전통문화 체험 활동도 함께 진행했다.





제너시스BBQ 그룹 관계자는 "BBQ 치킨캠프는 외국인 학생들이 한국 문화를 더욱 깊이 이해하고, K푸드의 가치를 직접 체험할 수 있는 글로벌 교육 프로그램"이라며 "앞으로도 다양한 국가의 학생들이 참여할 수 있도록 교육 콘텐츠를 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

