대전시립연정국악원, 국악융합극 '청사초롱' 공연

오는 13일 오후 2시·6시 열려



김유정 단편소설 '봄봄','동백꽃' 원작을 새롭게 재탄생시킨 작품

사진=대전시 제공

대전시립연정국악원이 친구, 연인, 온 가족이 함께 즐겁고 유쾌하게 볼 수 국악융합극 '청사초롱'을 오는 13일 오후 2시와 6시에 국악원 작은 마당에서 개최한다.

국악융합극 '청사초롱'은 한국 대표 문학이자 청소년을 위한 권장 도서로 꼽히고 있는 근대 문학의 대표 작가 김유정의 단편소설 '봄봄','동백꽃'의 원작에 상상력을 입혀 새롭게 재탄생시킨 작품이다.

소설 '봄봄'의 '나'와 '동백꽃'의 '나'가 한날한시 같은 장소에서 혼례를 치르는 젊은 남녀의 순박하기 그지없는 사랑이 어째서 순탄치 못했는지를 그 시절로 돌아가 들려주며 아름다운 사랑에 청사초롱을 밝혀준다는 내용이다.

특히 이야기꾼을 등장해 더 맛깔 나는 전개와 신명 나는 사물놀이 및 공연이 연기, 노래, 춤과 어우러져 즐거운 무대를 선보인다.

대중 소설 작품을 바탕으로 만들어졌으나 두 주인공이 결혼에 성공했다는 상상을 입혀 '알고 있지만 전혀 뜻밖의 스토리'인 것이 이 공연의 독특한 매력이다.

또한 관객과 함께 소통하는 마당극 형식의 융합극으로 자연스러운 관객 참여를 통해 흥을 유발시킨다.





유한준 원장은 "필독 권장 도서인 김유정의 소설 '동백꽃'과 '봄봄'을 바탕으로 대중성과 예술성 그리고 교육성까지 갖춘 공연으로 온 가족이 함께 관람하시길 바란다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

