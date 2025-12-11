하나금융, 도시락 제조시설 '나눔愛 찬' 개소…시니어 일자리 창출 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인천 연수구와 협력해 시니어 인력 고용

시니어·취약계층 위한 상생 및 지역경제 활성화 아우르는 지역밀착 포용금융 실현



9일 오후 인천광역시 연수구와 시니어 일자리 창출 지원을 위한 반찬 도시락 제조시설 '나눔愛 찬' 개소식에서 전병권 경인영업본부 지역대표(왼쪽에서 세번째)와 이재호 연수구청장(왼쪽에서 네번째)이 연수구의회 관계자, 도시락 제조시설 시니어 근로자 등과 함께 케이크를 커팅하며 기념촬영을 하고 있다. 하나금융그룹

하나금융그룹은 인천광역시 연수구와 시니어 일자리 창출 지원을 위한 반찬 도시락 제조시설 '나눔愛 찬'의 개소식을 개최했다고 11일 밝혔다.

이번에 개소한 '나눔愛 찬'은 하나금융그룹이 지방자치단체와 협력해 전개해 오고 있는 '시니어 일자리 연계 지역사회 동반성장 사업'의 일환으로 조성된 반찬 도시락 제조시설로, 연수구가 공간을 제공하고 하나금융그룹이 반찬 도시락을 제조할 수 있는 조리시설을 구축해 완성됐다.

개소식에는 하나금융그룹과 연수구청 임직원 및 인천사회복지공동모금회, 한국노인인력개발원 관계자들과 함께 도시락 제조시설에 채용된 시니어 직원들이 참석해 '나눔愛 찬'의 개소를 축하하며 서로 소통하는 시간을 가졌다.

'나눔愛 찬'은 '사랑을 담은 반찬 도시락으로 마음을 나눈다'는 의미로, 근로 의지가 있는 인천 지역 중장년층 구직자를 반찬 도시락의 제조ㆍ포장ㆍ배송 전 과정에 고용해 지역 일자리 창출에 기여할 예정이다. 완성된 도시락은 취약계층 청소년 및 독거 어르신 약 350가구에 전달해 청소년과 어르신의 건강한 식생활을 돕기로 했다.

특히, 반찬 제조에 필요한 원재료를 지역 농수산물 직거래 장터와 소상공인 점포에서 우선 수급함으로써 골목상권의 자생력 강화를 도모하고, 향후 지역 주민을 대상으로 다양한 분식을 저렴한 가격에 판매해 시니어 일자리 사업의 지속가능성 또한 확보할 계획이다.

전병권 하나은행 경인영업본부 지역대표는 "이번 사업을 통해 인천 지역 시니어 일자리 창출 및 취약계층 지원은 물론 지역경제의 지속가능한 선순환 구조를 구축하는 데 기여할 수 있을 것으로 기대된다"며 "앞으로도 시니어 손님들이 존중받고 건강한 삶을 누릴 수 있도록 진정성 있는 포용금융을 실천하겠다"고 밝혔다.

하나금융그룹은 지난 10월 광주광역시 광산구에 반찬 도시락 제조시설인 '한 끼를 채우는 행복 담:다'를 개소한 바 있으며, 향후 부산에서도 '시니어 일자리 연계 동반성장 사업'을 추진할 계획이다.





또한, 시니어 및 중장년층의 재취업·창업을 지원하는 '하나 파워 온 세컨드 라이프', 사회혁신기업 및 경력보유여성·뉴시니어 대상 인턴십 매칭 사업인 '하나 파워 온 혁신기업 인턴십', 폐지수거 어르신을 위한 경량 손수레 및 안전키트 지원, 시니어 디지털 금융교육 프로그램 등 다양한 포용금융 활동을 통해 지속가능한 사회적 가치 창출에 앞장서고 있다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr

