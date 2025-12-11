[특징주]롯데칠성, 수익성 개선 기대감에 6%대 강세

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

롯데칠성이 수익성 개선 기대감에 6%대 상승세를 보이고 있다.

11일 오전 9시11분 현재 한국거래소에서 롯데칠성은 전일 대비 8400원(6.49%) 오른 13만7900원에 거래되고 있다.





AD

이날 한국투자증권은 내년 롯데칠성의 해외 자회사 수익성 개선이 본격화될 것으로 전망했다. 강은지 한국투자증권 연구원은 "롯데칠성 해외 자회사의 내년 실적을 매출액 전년 대비 8.9% 증가한 1조7026억원, 영업이익 39.0% 늘어난 956억원으로 전망한다"면서 "영업이익 증가의 가장 큰 이유는 필리핀 법인(PCPPI)의 수익성 개선으로, PCPPI의 내년 실적을 매출액 6.4% 증가한 1조1504억원, 영업이익 120.3% 늘어난 301억원으로 추정한다"고 말했다. 이어 "2024년부터 진행된 수익성 개선 프로젝트가 올해 3분기 종료되며 공장 통폐합 등 일회성 비용 지출이 마무리되고 본격적으로 수익성이 개선될 것"이라고 덧붙였다.

AD





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>