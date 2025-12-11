본문 바로가기
SAMG엔터, NCT WISH 참여한 '캐치! 티니핑' OST 11일 공개

장효원기자

입력2025.12.11 09:15

글로벌 IP 콘텐츠 기업 에스에이엠지엔터테인먼트(대표 김수훈, 이하 SAMG엔터)는 인기 애니메이션 '캐치! 티니핑' 시즌6 '프린세스 캐치! 티니핑'의 신규 음원 제작에 SM엔터테인먼트(이하 SM엔터)의 NCT WISH(엔시티 위시)가 참여했다고 11일 밝혔다. 이번 협업은 시즌6의 감초 캐릭터 '프린스티니핑(프린스핑)' 세계관과 K-팝의 음악적 색을 결합한 프로젝트로 업계와 팬덤의 주목을 받고 있다.


NCT WISH는 특유의 청량한 에너지와 완성도 높은 퍼포먼스로 글로벌 팬들의 폭발적인 호응을 얻으며 압도적인 성장세를 보여주고 있는 그룹이다. 신규 음원은 중독성 강한 훅과 유쾌한 가사를 NCT WISH의 맑고 섬세한 보컬로 담아내 프린스핑 캐릭터의 천진난만한 명랑함을 극대화한 것이 특징이다.


음원은 오늘(11일) 정오 각종 음원 플랫폼을 통해 공개된다. 앞서 '캐치! 티니핑'은 지난 8일 공식 인스타그램을 통해 프린스핑 캐릭터와 함께한 MR(반주 음원) 일부를 선공개한 바 있다. 오늘 오후 6시에는 유튜브 티니핑TV '티니핑쇼'를 통해 NCT WISH의 가창 비하인드 필름이 최초 공개되며, 12일에는 '프린스핑송' 버전의 뮤직비디오가 추가로 공개될 예정이다.


'프린세스 캐치! 티니핑'에서 프린스핑 삼총사는 매번 실수를 반복하지만, 중요한 순간에는 아이돌 그룹처럼 공연을 선보이는 캐릭터로 설정돼 있다. SAMG엔터 관계자는 "시온, 리쿠, 유우시, 재희, 료, 사쿠야 등 NCT WISH 멤버들의 특유의 밝은 에너지가 프린스핑 세계관과 자연스럽게 맞아떨어졌다"며 이번 가창 참여의 시너지를 강조했다.


SAMG엔터와 SM엔터의 이번 프로젝트는 K애니메이션과 K팝 간 팬덤의 접점을 확대하는 계기가 되고 있다. 기존 키즈 중심이었던 '캐치! 티니핑' IP 소비 연령층이 10대와 성인으로 빠르게 넓어지고 있으며, 일부 K팝 팬덤이 '캐치! 티니핑'의 세계관을 탐색하며 K애니메이션 콘텐츠 소비층으로 유입되고 있다.


SAMG엔터는 "이번 NCT WISH와의 협업으로 국내뿐만 아니라 해외 팬덤까지 아우르는 글로벌 콘텐츠 IP로 성장을 더 가속할 것"이라고 밝혔다.




장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
