남양유업, 11일 '유아식 라이브쇼'…제품 최대 57% 할인

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

분유·유아식 연말 특별 라이브커머스 진행

소통왕 등 참여형 이벤트로 소비자 접점 확대

남양유업은 11일 오후 8시 자사몰 '남양몰'에서 '2025 연말 감사 특별 할인전' 라이브커머스를 진행한다고 밝혔다. 이번 방송에서는 대표 조제분유 '아이엠마더', '임페리얼XO' 4종을 비롯해 유아 음료 '아이꼬야', 간편 유아식 '맘스쿠킹' 등 주요 유아식 제품을 최대 57% 할인한다.

조제분유 4종(2·3단계, 800g·6캔)은 대용량 특가로 최대 46% 할인한다. 3캔 구성의 '아이엠마더 컴포트케어'와 '유기농 산양유아식'은 각각 최대 36%, 40% 할인된 가격에 구매할 수 있다. 나트륨 안심 설계 유아식 '맘스쿠킹 소스 2종(100g·10입)'은 최대 57%, '아이꼬야 요거트큐브 3종(17g·8입)'은 최대 55% 할인한다.

AD

방송 중에만 진행되는 라이브 전용 혜택으로 '1시간 타임딜'도 마련했다. 외출·야간 수유 시 간편한 '아이엠마더 액상 2단계(24병)'는 2만4000원, 장 건강에 도움되는 '아이엠마더 유산균 드롭스'는 1만 5900원에 구매할 수 있다.

소비자 참여 이벤트도 강화했다. 15만원 이상 구매 고객에게는 국내산 유기농 원료로 만든 '아이꼬야 안심 유기농 첫 보리차'를 증정한다. 또 실시간 채팅 참여도를 기준으로 소통왕 5명을 선정해 '프렌치카페 스테비아 산양유 단백질 커피'를, 퀴즈 정답자를 대상으로 한 퀴즈왕 3명에게는 '드빈치 자연방목 아기치즈 1단계'를 제공한다. 남양몰 멤버십 'S클럽' 무료 가입 시 회원 전용 할인, 장바구니 쿠폰, 무료 배송 등 추가 혜택도 받을 수 있다.





AD

남양유업은 대표 제품 중심의 특가 구성과 소비자 소통 강화를 기반으로 라이브커머스 운영을 확대하고 있다. 지난 8월 진행한 '말차에몽' 라이브커머스는 두 차례 모두 완판됐으며, 10월에는 베이비푸드 콘셉트의 라이브 방송을 선보였다. 오는 23일 오전 10시에는 '2차 연말 라이브커머스'가 예정돼 있다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>