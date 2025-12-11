낙동강·섬진강 유역 주민 '간흡충' 감염률 3.9%로 감소

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

질병청, 고유행지역 집중관리 성과

해마다 장내기생충 감염률이 높게 나타나던 낙동강과 섬진강 유역 주민의 간흡충 양성률이 1년 사이 1.0%포인트 감소했다.

11일 질병관리청은 올해 한강, 낙동강, 금강, 섬진강, 영산강 주변 39개 시·군 주민 2만5834명을 대상으로 간흡충, 장흡충 등 장내기생충 11종 감염 실태를 조사한 결과 감염률이 4.4%로 나타났다고 밝혔다.

이는 지난해 4.5%보다 0.1%포인트 감소한 수치다. 우리나라의 대표적 장내기생충인 간흡충 양성률도 전년(2.3%) 대비 0.2%포인트 감소한 2.1%로 낮아졌다.

특히 낙동강과 섬진강 유역 고유행지역의 간흡충 양성률이 3.9%로 전년(4.9%)보다 1.0%포인트 감소해 질병청이 중점을 두고 추진해온 고유행지역 집중관리 성과가 뚜렷하게 확인됐다.

질병청은 2005년부터 매년 지방자치단체와 함께 장내기생충질환 조사사업을 수행, 사업 초기 10%에 다다랐던 유행 지역 간흡충 양성률을 3% 이하로 낮추는 성과를 거뒀다. 다만, 최근 수년간 일부 지역에서 간흡충 양성률이 높게 나타남에 따라 이들 고유행지역의 감염원 조사와 예방교육 강화 등 집중관리도 지속적으로 추진하고 있다.

올해 조사에서 장흡충 감염률은 2.0%, 편충은 0.2%, 참굴큰입흡충은 0.1%의 양성률을 보였다. 또 연령별·성별로는 60대 남자의 장내기생충 양성률이 8.9%로 가장 높았고, 지역별로는 섬진강 유역(6.0%)과 낙동강 유역(4.4%)의 양성률이 높게 나타났다.





임승관 질병청장은 "낙동강·섬진강 등 고유행지역에서 감염률이 뚜렷하게 감소한 것은 집중관리 전략이 현장에서 실직적인 성과로 이어지고 있음을 보여준다"며 "앞으로도 감염원을 신속히 찾아내고 조기 치료 지원과 예방 교육을 강화해 장내기생충 퇴치를 앞당기는 데 적극적으로 나서겠다"고 말했다.





