산청군, 2025년 역량강화사업 성과공유회 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

올 한 해 동안 추진한 사업 성과

주민들과 함께 나누며 친목 도모

경남 산청군은 산엔청건강누리센터에서 '2025년 산청군 역량강화사업 성과공유회'를 개최했다고 11일 밝혔다.

이번 행사는 올 한 해 동안 추진한 사업 성과를 주민들과 함께 나누며 친목을 도모하기 위해 마련됐다.

2025년 산청군 역량강화사업 성과공유회 진행 현장 사진

AD

산청군 농촌협약지원센터 주관으로 진행한 행사에는 프로그램 수강생과 주민 등 150여 명이 참석했다.

행사에서는 역량강화사업 프로그램 결과물을 전시·공연 형태로 선보이며 참여자들의 배움의 결실을 공유했다.

전시는 천아트, 서예, 테라리움, 천연염색 등 6개 팀의 작품을 공연은 노래 교실, 라인댄스, 다이어트 댄스 등 9개 팀의 무대를 펼쳤다.





AD

이승화 산청군수는 "앞으로도 주민들이 다양한 프로그램에 참여할 수 있도록 필요한 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>