영등포구, 신길동에 이동노동자 쉼터 2호점 문 열어

올해 1호점 1만6000명 이용

서울 영등포구(구청장 최호권)가 신길동에 이동노동자 쉼터 2호점을 열었다. 신길동(신길로52길 17-1) 2호점은 이달 시범 운영을 거쳐 내년 1월 본격 운영한다.

최호권 영등포구청장(왼쪽 세번째)이 이동노동자 쉼터 2호점 개소식에서 기념촬영을 하고 있다. 영등포구 제공.

현재 영등포구에는 당산동 노동자종합지원센터에 1호점이 있다. 1호점은 올해 1만6930여명이 이용했다. 휴식 공간이 부족한 퀵서비스 기사와 배달 노동자들의 쉼터로 자리 잡았다.

2호점은 지난 10월 퀵서비스협회와 업무협약을 맺고 민관 협력으로 만들었다. 신길점은 약 30㎡(9평) 규모다. 냉난방기와 냉장고, 정수기, 휴대폰 충전기, 헬멧 건조기 등 편의시설을 갖췄다. 폐쇄회로(CC)TV 등 보안 설비도 설치했다. 쉼터 도우미가 상주해 시설을 관리한다.

지난 2일 개소식에서 퀵서비스협회는 이온음료 2000개와 안전용품 1400개를, 코레일유통 경인본부는 보온 핫팩 1000개를, 함께하는사랑밭은 보온 풋팩 2500개를 기부했다.

쉼터는 평일 오전 10시부터 오후 9시까지 연다. 단 2호점은 12월에는 오전 10시부터 오후 5시까지만 운영한다.





최호권 영등포구청장은 "폭염과 한파는 물론, 언제든 편하게 쉼터를 찾아 쉬어가시기 바란다"며 "이동노동자들의 실질적인 근로환경 개선을 위해 다양한 지원을 이어가겠다"고 전했다.

영등포구 이동노동자 쉼터 2호점. 영등포구 제공.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

