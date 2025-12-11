'전장' 힘 주는 LG…퀄컴 손잡고 AI 차량 솔루션 선도

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내년 CES에서 AI 캐빈 플랫폼 최초 공개

SDV 시대 넘어 AIDV 선도할 기술력 강조

온디바이스 기반 편의·성능·보안 등 확보

LG전자가 퀄컴과 손잡고 미래 인공지능(AI) 차량 솔루션을 선보인다. 생성형 AI 기반의 차량용 고성능컴퓨팅(HPC) 장치로, 인공지능중심차량(AIDV) 시대를 선도한다는 구상이다.

LG전자는 내달 6일부터 나흘간 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 가전·정보기술(IT) 전시회인 CES 2026에서 완성차 고객사를 대상으로 'AI 캐빈 플랫폼'을 최초 공개한다고 11일 밝혔다. 자동차의 두뇌 역할을 하는 HPC에 적용되는 온디바이스 AI 솔루션이다.

LG전자는 새로운 AI 캐빈 플랫폼이 적용된 디지털 콕핏을 통해 소프트웨어중심차량(SDV)을 넘어 새로운 미래 모빌리티 트렌드로 떠오르고 있는 AIDV 기술들을 소개할 계획이다.

AI 캐빈 플랫폼은 시각 정보를 분석하는 비전언어모델(VLM)을 비롯해 대형언어모델(LLM), 이미지생성모델 등 오픈소스 기반의 다양한 생성형 AI 모델들을 LG전자의 차량용 인포테인먼트 시스템에 적용한다. 해당 플랫폼은 퀄컴의 고성능 오토모티브 솔루션인 '스냅드래곤 콕핏 엘리트'를 채택했다. 이를 통해 모든 AI 연산을 차량 내에서 자체적으로 처리한다. 외부 AI 서버와의 통신이 필요 없어 보다 빠르고 안정적이며 외부 유출 가능성도 차단된다.

실제 적용 환경에서 AI 캐빈 플랫폼은 차량 내외부 카메라를 통해 입수한 주변 환경, 탑승자의 상태 등을 종합적으로 분석해 알맞은 가이드를 제공한다. 예컨대 외부에선 측면으로 합류하는 차량을 인지하고 내부 카메라로 운전자의 시선을 분석한 뒤 '합류 구간에서 차량이 들어오고 있으니 전방을 주시하고 안전에 유의하라'는 가이드를 디스플레이와 음성으로 전달한다.

이미지생성모델을 통해 맞춤형 이미지도 제공한다. 눈이 쌓인 길에서 음악을 듣고 있으면 주변 환경을 분석해 가로등 불빛 사이로 눈이 내리는 모습, 크리스마스 장식으로 꾸며진 마을 등 주변과 어울리는 이미지를 음악 재생 화면으로 생성한다. 상황에 맞춰 '겨울밤에 어울리는 노래를 추천해 드릴까요' 등 메시지를 전달하며 탑승객에 색다른 경험을 제공할 수 있다.

LG전자는 전장 사업을 미래 먹거리로 점찍고 퀄컴과 긴밀한 협업을 이어오고 있다. 올해 초 열린 CES 2025에서도 퀄컴과 함께 차량용 인포테인먼트 시스템과 첨단운전자보조시스템(ADAS)을 하나의 장치로 통합 제어하는 HPC 플랫폼을 공개한 바 있다. 이 플랫폼은 퀄컴의 '스냅드래곤 라이드 플렉스' 시스템온칩(SoC) 기반으로 차량 내 다양한 기능을 단일 컨트롤러에 통합했는데 기술력으로 비용과 성능 두 마리 토끼를 동시에 잡았다는 호평을 받았다.





은석현 LG전자 VS사업본부장(부사장)은 "글로벌 시장에서 입증된 기술력을 바탕으로 강력한 파트너십을 확대하고 SDV를 넘어 AIDV로의 전환을 주도해 나가겠다"고 말했다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr

