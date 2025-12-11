“지속가능 도시 설계자 키운다”… 부산대, 국토부 ‘그린리모델링 인재양성 플랫폼’ 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전국 4개 대학만 참여… 2년간 4억원 지원, 통섭형 실무 인재 양성 추진

국토부가 선택한 부산대가 기후위기 시대의 해법을 품는다. 에너지 절감과 친환경 리모델링 전문 인력을 키우는 체계적 플랫폼 구축에 나선다.

부산대학교(총장 최재원)는 국토교통부와 국토안전관리원이 추진하는 '2025년 그린리모델링 인재양성 플랫폼' 사업에 최종 선정됐다고 11일 전했다.

이번 공모에서 선정된 대학은 전국 4곳에 그친다.

부산대는 이번 사업을 통해 그린리모델링·탄소중립 건축 분야의 미래 인재를 양성하는 지역 핵심 거점으로 도약할 것으로 기대된다. 사업은 올해 11월부터 2027년 12월까지 2년간 운영되며, 총 4억원의 교육비가 지원된다. 사업책임자는 건축공학과 남유진 교수다.

사업은 건축 설계, 시공, 구조, 에너지, 성능평가 전 과정을 통합한 융복합 교육체계를 구축해 현장 투입이 가능한 실무형 전문 인력을 양성하는 데 초점을 둔다.

부산·경남권은 노후주택 비율이 20년 이상 78%, 30년 이상 38%로 전국 평균을 웃돌아 그린리모델링 수요가 빠르게 증가하고 있다. 영남권 전체 리모델링 시장은 국내의 약 30%를 차지하지만, 전문 인력과 교육 인프라는 여전히 부족한 상황이다.

부산대는 'PNU Vision 2030+'와 RISE 사업을 기반으로 지역 문제 해결 중심의 교육·연구 체계를 강화해 왔다. 이번 사업 역시 '그린리모델링 종합성능개선을 견인하는 통섭형 미래전문인력 양성'을 목표로 추진된다.

특히 건축공학과와 건축학과가 협력해 이론과 실무를 아우르는 교육을 제공한다. 교육과정 이수 학생 중 50명 이상을 장학생으로 선발해 1인당 최대 300만원을 지원하며, 현장견학·방문형 교육·공모전·현장실습 등 실무 중심 비교과 프로그램도 병행한다.

부산대는 이번 사업을 계기로 지역 기업·기관과의 취업 연계를 강화하고, 부산·경남권을 중심으로 탄소중립 건축 산업 생태계 조성에도 기여한다는 계획이다. 교육성과는 타 대학과 지역사회에 공유해 인재양성 표준모델로 확산할 예정이다.





남유진 교수는 "부산·경남 노후 건축물 문제 해결을 위한 통섭형 인재 양성이 핵심"이라며 "산업체와의 협력을 강화해 교육?연구?산업이 선순환하는 구조를 만들고 실무 즉시 투입 가능한 전문 인력을 지속적으로 배출하겠다"고 말했다.

부산대 남유진 교수.

