"크리스마스 시즌 홈파티 먹거리 반값"…롯데마트, '윈터 해피딜' 열어

17일까지 진행, 델리와 신선식품 할인폭↑

즉석조리 식품 사전예약시 최대 30% 할인

롯데마트가 다가오는 크리스마스 시즌을 맞아 오는 17일까지 홈파티용 먹거리와 용품을 최대 50% 할인하는 '윈터 해피딜' 행사를 진행한다고 11일 밝혔다.

롯데마트 그랑그로서리 은평점 즉석조리 식품 매장 전경. 롯데마트 제공.

연말 가족, 지인 모임을 준비하는 고객들의 수요에 맞춰, 델리와 신선식품, 트리, 장식류 등 시즌성 상품군의 할인 폭을 넓힌 것이 특징이다.

온라인 그로서리 장보기 애플리케이션(앱) '롯데마트 제타(ZETTA)'에서는 오는 15일까지 크리스마스 홈파티용 즉석조리 식품 사전예약을 운영한다. 엘포인트(L.POINT) 회원에게 최대 30% 할인 혜택을 제공하며, 제타플렉스 서울역점을 포함한 전국 67개 점포에서 신청할 수 있다. 사전 예약 고객은 12월 23일부터 27일 사이 원하는 날짜에 배송받을 수 있다.

대표 상품으로 광어, 연어, 전복, 홍새우 등 8가지 인기 회를 한 번에 담은 '시그니처 모둠회 플래터(450g 내외·냉장·원산지 별도 표기)'를 3만 2900원에 판매한다. 폭립, 훈제 삼겹, 치킨 등으로 구성한 'BBQ 플래터'와 김밥, 닭강정, 또띠아 등을 모은 '온가족 모둠 도시락'은 엘포인트 회원가 기준으로 각각 2만3992원, 1만1893원에 선보인다. 이 밖에도 '온가족 자이언트 폭립', '헬씨 샐러드 파티팩' 등 연말 홈파티에 적합한 즉석조리 메뉴를 확대해 구성했다.

크리스마스 케이크 사전예약도 진행한다. '딸기듬뿍 스노우베리'는 2만5000원에, '쉬폰에 반하다(딸기·초코)'는 각각 1만1900원에 판매한다.

신선 식품도 홈파티 수요에 맞춘 프로모션을 마련했다. 엘포인트 회원에게는 '캐나다산 소고기 구이류'를 30% 할인 판매하고, 새롭게 선보이는 '뼈없는 돈마호크 구이(800g·냉장·국내산 돼지고기)'는 1만5900원에 제공한다. '자숙 랍스터(마리·해동·캐나다산)'와 '물가안정 참치회(300g 내외)'는 각각 1만1900원, 2만4900원에 판매하고, 제철 과일 '딸기'는 전 품목 2팩 이상 구매 시 팩당 3000원 할인이 적용된다.

크리스마스 분위기를 완성하는 시즌 용품 할인도 강화했다. '크리스마스 혼솔 트리 세트(100cm~140cm)'는 6만9000원부터 9만9900원까지 다양한 사양으로 구성했으며, '오늘좋은 크리스마스 양면 담요'는 50% 할인해 9950원에 판매한다. '오늘좋은 메리윈터 식기·머그'는 각각 30% 할인하며, 크리스마스 장식 용품과 악세서리 2개 이상 구매 시 30% 할인 혜택을 제공한다.





강혜원 롯데마트·슈퍼 마케팅부문장은 "연말 홈파티를 부담 없이 준비할 수 있도록 상품력과 가격 경쟁력을 강화했다"며 "먹거리부터 트리, 장식류까지 크리스마스 시전 전반을 아우르는 구색 상품을 합리적인 가격으로 준비했으니 많은 관심 부탁드린다"고 말했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr

