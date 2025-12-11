고양시, '2025 청소년정책 우수 지자체' 국무총리 표창 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

성평등가족부 평가서 청소년 참여·복지·진로·지역특화 전 영역 우수

지역사회 협력 통해 참여 기회 확대…청소년을 '오늘의 주인공으로'

경기 고양특례시(시장 이동환)가 지난 10일 성평등가족부가 주관하는 '2025년 청소년정책 우수 지자체 평가'에서 국무총리 표창을 수상했다.

이동환 고양특례시장(오른쪽 세 번째)이 직원들과 지난 10일 성평등가족부가 주관하는 '2025년 청소년정책 우수 지자체 평가'에서 국무총리 표창을 수상하고 있다. 고양특례시 제공

AD

이번 평가에서 시는 청소년의 참여 확대, 복지 강화, 진로 역량 증진, 지역 특화사업 등 모든 영역에서 높은 점수를 받았다.

시는 '청소년은 미래가 아닌 오늘의 주인공'이라는 정책 철학을 바탕으로, 청소년이 시정의 동반자로서 직접 정책을 제안하고 실행하는 참여 기회를 확대했다. 청소년의회, 청소년참여위원회, 청소년제안창작소 등을 통해 실제 조례 개정 및 시정 반영으로 이어진 정책 실현 사례들이 대표적이다.

문화·예술 및 스포츠 활동 지원 분야에서는 전국 규모로 발돋움한 청소년 퍼포먼스 대회를 개최하고, 장애 청소년을 위한 맞춤형 예술교육을 제공했다.

특히, 지역사회의 전문 기관, 스포츠 구단 등 다양한 외부 주체와의 적극적인 협력을 통해 농구, 풋살 등 전문적이고 확장된 스포츠 참여 기회를 청소년들에게 제공했다. 청소년 어울림마당 또한 지역 유관 기관과의 긴밀한 협력을 바탕으로 명실상부한 지역 대표 축제로 자리매김했다.

진로 지원 분야에서는 청소년 생애 디자인 특성화 사업을 추진했다. 특히 진로 프로젝트 '청소년 인생 스타트업', 창업 디자인 'Lab to Market' 등 맞춤형 프로그램을 통해 현장 직업체험, 대학생 및 직업인 멘토링, 창업 교육을 실시함으로써 청소년들이 스스로 진로를 설계할 수 있도록 도왔다. 이러한 진로 교육 유공을 인정받아 시는 교육부 장관상을 수상하는 등 외부 기관으로부터 높은 평가를 받은 바 있다.

복지 및 안전망 분야에서는 촘촘한 위기 청소년 대응 시스템과 맞춤형 상담 서비스를 통해 청소년의 안전을 확보했다. 특히 이동상담버스 '공감톡톡' 운영은 지역 간 서비스 접근성 편차를 해소하는 사례로 주목받았다. 학교 밖 청소년 지원 사업 역시 자립과 사회 복귀를 효과적으로 지원하며 시군 합동평가에서 최고 등급인 S등급을 획득했다.

이 외에도 지역 특화사업인 전통시장 연계 친환경 캠페인 '용기낼 고양'과 미래 과학 인재 양성을 위한 항공우주 교육 프로그램 등은 청소년이 지역사회의 일원으로 능동적으로 참여하며 환경, 과학, 사회적 가치 등을 체험하는 기회를 제공했다는 평가를 받았다.





AD

시 관계자는 "지역사회 전체의 동참과 협력을 기반으로 청소년이 직접 시정에 참여하고 사회적 가치를 창출하는 주체적인 시민으로 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"라고 밝혔다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>