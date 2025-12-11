시흥시, AI시대 학습·진로 탐색 '대학과 도시 포럼 시즌2' 개막

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울대 시흥캠퍼스가 기획…22~23일 개최

문해력·진로·자기주도학습 등 주제 강연 진행

경기도 시흥시가 서울대학교 시흥캠퍼스와 손잡고 인공지능(AI) 시대 청소년의 학습·진로 역량 강화를 돕는 포럼을 개최한다.

AD

시흥시는 오는 22~23일 '대학과 도시 포럼 시즌2'의 첫 행사로 강연 프로그램 'AI 시대 우리 아이의 배움과 진로를 켜다, 온(ON)'을 서울대 시흥캠퍼스에서 개최한다고 10일 밝혔다.

'대학과 도시 포럼'은 시가 2022년부터 운영해 온 시민 대상 지식·정책 공유 프로그램이다. 이 프로그램은 대학과 시민을 잇는 공론장을 형성하며 대표적인 지역 협력 플랫폼으로 자리매김해 왔다.

시즌2에서는 서울대 시흥캠퍼스가 직접 기획·추진을 맡아 전문적인 프로그램을 시민에게 제공할 계획이다.

시는 첫 프로그램으로 시민 수요가 높은 학습·진로 분야를 우선 다룬다. 강연에는 서울대 교수진이 직접 참여해 AI 시대에 필요한 진로 컨설팅 정보를 전달한다.

22일에는 초등생 학부모를 대상으로 ▲우리 아이 시간 루틴 세우기(김동일 교수) ▲독서지도와 자녀의 문해력(최나야 교수)이 진행된다.

23일에는 중고등학생 학부모를 대상으로 ▲AI 시대, 이런 진로는 처음이야(이찬 교수) ▲자기주도적 학습 전략(신종호 교수)을 주제로 강연이 열린다.

강연 참여 희망자는 19일까지 포스터 내 QR코드를 통해 사전 신청하면 된다. 현장 신청도 가능하다. 참가자에게는 선착순으로 서울대가 준비한 기념품을 제공한다.





AD

서울대 시흥캠퍼스 관계자는 "이번 강연을 시작으로 서울대가 자체 예산을 투입해 시민에게 직접 다가가는 프로그램을 본격적으로 운영할 것"이라며 "지역 현안과 정책까지 포럼의 범위를 확장해 시민과의 소통을 강화하겠다"라고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>