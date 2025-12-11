본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

불법하도급 신고, '증거' 없어도 최대 1000만원 포상…처벌도 법정 최고치로

최서윤기자

입력2025.12.11 11:00

시계아이콘01분 15초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정부가 건설현장 불법하도급 근절을 위해 신고 포상금을 5배 확대하고, 적발 시 처분 수위를 법정 최고 수준으로 끌어올린다.

조숙현 국토부 건설현장준법감시팀장은 "건설근로자 등 내부 관계자의 적극적인 신고와 건설사업자의 불법하도급 근절 의지 제고를 기대한다"고 말했다.

불법하도급 신고는 지방국토관리청 공정건설지원센터에서 받는다.

닫기
뉴스듣기

국토부, 건설산업기본법 시행령 개정안 입법예고
신고 문턱 낮추고 처벌 강화…영업정지 최대 1년

정부가 건설현장 불법하도급 근절을 위해 신고 포상금을 5배 확대하고, 적발 시 처분 수위를 법정 최고 수준으로 끌어올린다.


국토교통부는 이런 내용을 담은 건설산업기본법 시행령 개정안을 입법예고한다고 11일 밝혔다. 의견수렴 기간은 오는 16일부터 내년 1월 26일까지다.


"증거 확보 어렵다" 현장 목소리 반영…신고 요건 완화해 '불법 관행' 양지로
불법하도급 신고, '증거' 없어도 최대 1000만원 포상…처벌도 법정 최고치로 김윤덕 국토교통부 장관(가운데)이 지난 9월 18일 서울 용산구 한 청년주택 신축 공사 현장을 방문해 불법하도급 여부 등을 직접 점검하고 있다. 국토교통부 유튜브 화면 캡처
AD

이번 개정안 핵심은 내부 제보 활성화를 위한 신고 포상금 제도 현실화다.


기존에는 불법하도급 사실과 함께 이를 입증할 수 있는 구체적인 증거자료를 제출해야만 포상금을 받을 수 있었다. 하지만 하청업체 관계자가 계약서나 내역서 등을 확보하기 어렵다는 현장 목소리를 반영해 앞으로는 증거자료를 제출하지 않더라도 신고 포상금 지급이 가능하도록 요건을 대폭 완화했다.


특히 이번 조치는 불법하도급 입증의 책임을 사실상 민간에서 정부로 가져왔다는 점에서 의미가 크다. 그동안은 신고자가 구체적인 물증을 제시하지 못하면 사실관계 확인을 위한 조사에 착수하기조차 어려웠으나 앞으로는 정황 신고만으로도 정부가 직접 조사에 착수해 증거를 확보하게 된다. 이는 행정 업무 부담이 늘어나더라도 가용 가능한 행정력을 총동원해 불법하도급을 뿌리 뽑겠다는 정부의 강력한 의지로 풀이된다.


신고 유인책도 강화했다. 포상금 지급 규모는 기존 최대 200만원에서 최대 1000만원으로 대폭 늘어난다.


정부는 신고자 부담 완화와 보상 확대를 통해 음성화된 불법 관행을 양지로 끌어내겠다는 방침이다.


불법하도급 적발 땐 영업정지·과징금·공공공사 참여제한 '최고수위 철퇴'
불법하도급 신고, '증거' 없어도 최대 1000만원 포상…처벌도 법정 최고치로 영업정지 및 과징금 수준 개정안. 국토교통부

처분 수위는 현행법이 허용하는 가장 강력한 수준으로 상향된다. 불법하도급을 저지른 업체에 대한 영업정지 기간은 기존 4~8개월에서 8개월~1년으로 늘어난다.


과징금 역시 도급금액의 4~30% 수준에서 전체 하도급 대금의 24~30%로 하한선을 대폭 높였다.


공공공사 입찰 자격을 박탈하는 하도급 참여 제한 기간도 강화된다. 불법하도급으로 행정처분을 받은 건설사업자는 기존 1~8개월이 아닌, 최소 8개월에서 최대 2년까지 공공건설공사 하도급 입찰에 참여할 수 없다.


모두 건설산업기본법상 부과할 수 있는 가장 높은 수준의 제재다.


불법하도급 신고, '증거' 없어도 최대 1000만원 포상…처벌도 법정 최고치로 하도급참여제한 기간 개정안. 국토교통부

체불 명단공표 법적 근거 마련

아울러 상습적으로 임금을 체불하는 건설사업자 명단 공표 절차도 제도화한다.


그동안 내부 지침으로 운영되던 명단 공표 심의 대상자 선정과 소명 절차 등을 행정규칙으로 제정할 수 있는 위임 근거를 마련했다.


이는 건설사업자의 권익과 직결된 사안인 만큼 명확한 법적 근거를 갖추기 위함이다.


조숙현 국토부 건설현장준법감시팀장은 "건설근로자 등 내부 관계자의 적극적인 신고와 건설사업자의 불법하도급 근절 의지 제고를 기대한다"고 말했다.


불법하도급 신고는 지방국토관리청 공정건설지원센터에서 받는다.


지금 뜨는 뉴스

AD

개정안 전문은 국토부 홈페이지 누리집의 '정책자료→법령정보→입법예고·행정예고'에서 확인 가능하고, 우편(정부세종청사 국토교통부 건설현장준법감시팀) 또는 누리집을 통해 의견을 제출할 수 있다.




최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여 있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기