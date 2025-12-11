한성숙 중기부 장관 "벤처가 차세대 국가 엔진"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

K벤처 미래 30년 향한 좌표 제시

'벤처 미래 포럼' 개최

중소벤처기업부는 11일 서울 코엑스에서 벤처 30주년과 모태펀드 20주년을 기념하고, 대한민국 벤처·스타트업의 새로운 지향점을 논의하기 위한 '벤처 미래 비전 포럼'을 개최했다고 밝혔다.

이번 포럼은 그간 벤처생태계가 일궈온 성취를 기념하는 동시에, 글로벌 기술 경쟁이 격화되는 대전환기를 맞아 우리 벤처가 글로벌 리더로 도약하기 위한 미래 비전을 논의하기 위해 마련됐다. 포럼은 형식과 절차 중심의 행사 방식에서 벗어나 국내외 혁신 창업가들의 통찰을 정책에 녹여내기 위한 '집단지성의 장'으로 운영됐다.

먼저 글로벌 헬스케어 기업 '눔(Noom)'의 정세주 대표가 특별 강연자로 나서 창업 경험과 글로벌 시장 진출에 대한 제언을 제시했다. 이어진 벤처인 자유 대담에서는 국내외 벤처기업인과 투자자들이 참여해 기술 주권 확보와 글로벌 인재 유입 등 벤처 현장의 실질적인 문제의식과 정책 대안을 논의했다.

한성숙 중기부 장관은 포럼 중반에 '벤처·스타트업, 유니콘을 넘어 K-빅테크로'를 주제로 미래 전략을 발제하며, 벤처가 대한민국 경제의 핵심 성장엔진임을 강조했다. 주요 방향으로는 ▲고성능 GPU 등 AI 인프라 확충 ▲지역 첨단 창업 허브 구축 ▲실리콘밸리 수준의 보상 체계 및 글로벌 연결망 강화 ▲모험자본 체질 개선 및 선순환 생태계 조성 등이 제시됐다.

한 장관은 "벤처의 역사는 기술 위에서 빛났지만 그 기술을 움직인 것은 결국 벤처인의 도전 정신이었다"며, "오늘 포럼에서 얻은 현장의 속도감과 문제의식을 정책 이정표로 삼아 우리 벤처가 세계 시장을 호령할 수 있는 튼튼한 기반을 만들겠다"고 말했다.





중기부는 이번 포럼에서 논의된 현장의 의견을 적극 반영해, 우리 벤처생태계의 한 단계 높은 성장을 뒷받침할 대책을 조만간 발표할 예정이다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

