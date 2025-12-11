“내일의 과학을 키우는 일”… BNK금융, 부산과학문화상서 미래 과학 인재 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

‘BNK 과학 꿈나무상’ 우수 학생 50명에 장학금 전달

과학의 미래는 결국 사람의 미래다.

BNK금융그룹(회장 빈대인)은 지난 10일 부산시청에서 열린 '2025년 부산과학문화상 시상제'에 참석해 지역의 미래 과학 인재들을 격려하고 장학금을 전달했다.

'부산과학문화상 시상제'는 부산시와 부산과학기술협의회가 공동으로 주최하는 행사로, 한 해 동안 부산의 과학기술 문화 확산에 기여한 공로자와 우수 과학 인재를 발굴·시상하는 자리다.

BNK금융그룹이 2025년 부산과학문화상 시상제에 참석해 지역의 미래 과학 인재들을 격려하고 장학금을 전달하고 있다. BNK금융그룹 제공

AD

올해는 '제7회 궁리N 동영상공모전상', '제14회 청년장기려의학상', '제21회 부산미래과학자상'과 함께 BNK금융그룹이 후원하는 '우리는 BNK 과학 꿈나무상'이 수여됐다.

BNK금융이 후원하는 '우리는 BNK 과학 꿈나무상'은 청소년들이 과학의 가치를 이해하고 탐구 역량을 키울 수 있도록 지원하기 위해 마련된 상으로, 50일간의 프로젝트 과정에 참여한 학생 중 우수 참여자 50명을 선발해 상장과 장학금을 전달했다.

이날 시상식에 참석한 BNK금융지주 강종훈 부사장은 "부산과학문화상 시상제는 과학기술인과 과학 꿈나무들이 한자리에 모여 서로의 노력을 응원하는 뜻깊은 행사"라며 "BNK금융그룹은 학생들이 더 큰 꿈에 도전할 수 있도록 교육 프로그램과 장학사업을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.





AD

BNK금융그룹은 'BNK 꿈나무 성장 장학금', 'BNK 행복장학금' 등 다양한 장학사업을 통해 지역 학생들의 경제적 부담을 완화하고 미래 인재를 양성하는 데 힘쓰고 있다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>