교육부, 지방대 육성 추진단 출범…'서울대 10개 만들기' 시동

11일 '국가균형성장을 위한 지방대학 육성 추진단' 구성

첫 회의서 거점국립대 육성 과제 논의

서울대 10개 만들기 세부정책 마련

교육부가 '서울대 10개 만들기' 실현을 위한 전담 추진단을 꾸리고 정책 구체화에 나섰다. 추진단은 거점국립대를 중심으로 연구·산학협력·인재 양성을 강화하는 세부 과제를 마련할 예정이다.

11일 교육부는 '국가균형성장을 위한 지방대학 육성 추진단'을 구성하고, 이날 첫 회의를 개최한다고 밝혔다.

교육부는 지난 9월 30일 '국가균형성장을 위한 지방대학 육성방향'을 발표하고, 현장 의견 수렴과 관계부처 협의를 진행해왔다. 추진단은 '국가균형성장을 위한 지방대학 육성방안'에 포함될 세부 추진 과제들을 면밀하게 검토하고, 향후 과제 이행 방안을 점검하는 등의 구체적인 논의를 진행할 예정이다.

추진단은 교육부 차관을 단장으로 하고, 총괄 분과와 5개 세부 분과로 구성·운영된다.

총괄 분과는 교육계와 국가교육위원회, 정부출연연구기관을 비롯한 연구계 등 관련 전문가 14명으로 구성된다.

세부 분과는 특성화 연구대학, 인공지능(AI) 교육, 산학연협력·취창업, 글로벌 교육, 기초·보호학문으로 나뉘는데 지난 10월부터 운영하던 거점국립대-교육부 TF를 재편했다.

추진단은 연말까지 지방대학 육성을 위한 추진 과제를 검토하고, 과제에 대한 추가 제안으로 방안의 완성도를 높일 방침이다.

내년부터는 대학의 추진 상황을 점검하고 애로사항을 파악해 개선책을 제안하는 역할을 하게 된다.

이날 첫 회의에서 추진단은 교육부가 마련 중인 국가균형성장을 위한 지방대학 육성방안을 보고 받고, 거점국립대를 지산학연 협력 허브로 육성하기 위한 과제를 중점적으로 논의한다. ▲거점국립대 특성화 연구대학-연구소 설치 및 운영 ▲성장엔진 분야 대학-기업 공동 응용·융합 연구 수행 ▲학부부터 신진 연구자까지 연계 지원하는 인재 파이프라인 구축 등에 대한 세부적인 검토가 있을 예정이다.





최교진 장관은 "거점국립대가 세계적 경쟁력을 갖춘 대학으로 도약하기 위해서는 세계적 수준의 산학일체형 대학-연구소가 있어야 한다"면서 "거점국립대에 5극3특 전략산업과 연계된 학부-대학원-연구소를 패키지로 육성해 국가균형성장에 기여하도록 하겠다"고 말했다.





오주연 기자 moon170@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>