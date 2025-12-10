KTX·SRT 단계적 통합…호남선·전라선 좌석난 요금부담 완화 기대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

호남선 4천684석·전라선 191석 확대

오는 2026년 SRT 할인 적용 추진도

전남도, 병합운영·좌석확대 건의

정부, 고속철 통합정책 추진 발표

국토교통부가 지난 8일 KTX·SRT 통합 운영 추진을 공식 발표했다. 전남도 제공

KTX와 SRT의 단계적 통합 추진으로 호남선·전라선의 좌석 부족과 요금부담 문제 해소에 물꼬가 트였다.

국토교통부가 지난 8일 KTX·SRT 통합 운영 추진을 공식 발표하며, 그동안 분리 운영한 고속철도 이원화 구조를 단계적으로 개선하겠다고 밝혔다.

이번 발표에는 이용객이 많은 수서발 좌석 공급을 확대하기 위해 서울역에 SRT를, 수서역에 KTX를 교차 투입하는 내용이 포함됐다. 이는 전남도가 전라선·호남선 좌석 부족 해소를 위해 국토부와 코레일에 꾸준히 요구한 핵심 건의 사항이다.

전남도는 특히 평택~오송 병목 구간 해소가 2028년 이후에나 가능하다는 점을 고려해, 개통 이전까지의 좌석 공급 개선 방안으로 KTX·SRT 병합 운영을 통한 열차 회전율 제고를 현실적 대안으로 제시했다. 이러한 전남도의 지속적 개선 요구가 국토부의 '고속철도(KTX·SRT) 통합 운영 추진' 정책으로 이어진 것이다.

KTX·SRT 통합운영 체계가 적용되면, 주말 1일 기준 호남선은 4,684석, 전라선은 191석이 각각 늘어난다. 이는 KTX-산천(379석/회) 기준으로 호남선 12회, 전라선 1회 증편 효과와 같다. 이에 따라 전남에서 수도권으로의 접근성이 향상되면서 의료·교육·문화 등 다양한 생활 편의도 함께 높아질 전망이다.

또 국토부 발표에 따라 2026년 말 예매·발매 시스템이 통합되면, SRT에도 일반열차 환승할인 30%와 지역사랑 철도여행 할인 50% 등 코레일 주요 할인 제도가 적용돼 지난 9월 개통한 목포-보성선 연계 이용도 크게 편리해질 전망이다.

김영록 전남도지사는 "호남선·전라선 좌석 부족과 요금 부담 문제는 도민 이동권과 직결된 사안으로, 민선 7기부터 지속적으로 개선을 요구했다"며 "이번 정부 발표는 전남도의 건의가 실제 정책 변화로 이어진 의미 있는 성과"라고 말했다.





전남도는 앞으로도 20년 전 오송역 분기에 따른 노선 우회 추가요금 문제 해결을 위한 요금체계 개선, 호남선·전라선 좌석 부족 해소를 위한 열차 편성 확대(10량 → 20량) 등을 정부 정책에 반영되도록 지속 건의할 계획이다.





