[인터뷰]진선규 "딸이 UDT 보고 '아빠 귀엽다'고…성공했죠"

이이슬기자

입력2025.12.11 09:00

드라마 'UDT: 우리 동네 특공대'
HID 출신 문방구·철물점 사장 역
윤계상과 8년만 재회 "시즌2 원해"

배우 진선규. 쿠팡플레이 제공
"초등학교 6학년 딸이 본방을 챙겨보더니 '아빠 귀여워'라고 하더라고요. 사춘기를 앞두고 자연스레 거리가 생기던 딸이 드라마를 보고 그렇게 말하니 낯설고 뭉클했어요. '저런 일 생기면 아빠 절대 가면 안 돼, 우리 같이 도망가야 해'라고 하는데 순간 '아, 성공이다' 싶었죠."


배우 진선규는 10일 서울 종로구 삼청동에서 진행된 인터뷰에서 쿠팡플레이·지니TV 시리즈 'UDT: 우리 동네 특공대'를 통해 "딸의 반응이 가장 큰 성과였다"고 말했다.


'UDT: 우리 동네 특공대'는 기윤시 창리동을 배경으로 과거 군 복무 경험을 지닌 주민들이 연쇄 테러 의심 사건을 해결하는 과정을 그린다.

특수작전부대 출신부터 기술병 등으로 복무했던 인물들이 각자의 능력을 발휘하며 동네를 지킨다. 진선규는 HID 대테러부대 출신이자 철물점과 문방구를 운영하는 청년회장 곽병남을 연기했다.


그는 병남의 캐릭터를 구축하며 "일상에서 쉽게 볼 수 있는 인물이지만 잊히지 않는 얼굴"을 목표로 삼았다. 촬영 전 윤계상이 콧수염을 제안했고 이를 분장팀이 발전시켰다. 진선규는 "제 작품 모니터링을 잘 하지 않지만 이번에는 가족 반응이 좋았고 저도 함께 봤다"며 "조금 멋있게 나왔나 보다"고 웃었다.


윤계상과는 드라마 '로드 넘버원(2010)', 영화 '풍산개(2011)', '범죄도시(2017)' 등에서 호흡을 맞추며 십여년 가까운 인연을 이어왔다. 윤계상이 과거 인터뷰에서 진선규를 "연기 스승"이라고 언급하기도 했다. 진선규는 "대본을 처음 읽었을 때 확신이 있었던 것은 아니지만 윤계상이 한다는 사실에 마음이 움직였다"고 했다. 이어 "오랜 시간 쌓인 신뢰가 있어 다시 만나니 호흡이 훨씬 단단했다"고 말했다.


그는 "윤계상이 촬영이 없는 날에도 현장을 지켰다. 배우에게 주는 안정감이 컸다"며 "함께 작업을 오래 이어가고 싶은 배우"라고 했다. 후반부에는 현장 리액션까지 일치할 정도였다고 한다.

'UDT: 우리 동네 특공대' 한 장면. 쿠팡플레이 제공

김지현, 조한철 등 대학 시절부터 함께 무대에 선 배우들과 다시 한 작품을 하게 된 점도 의미가 컸다. 그는 "서로가 어떻게 연기하는지 이미 알고 있어 장면을 맞추는 데 훨씬 편했다"며 "촬영이 끝나도 쉽게 헤어지기 싫을 정도였고 현장에서 시즌2 이야기가 계속 나왔다"고 했다.


극 중 병남은 직접 싸우는 비중은 크지 않지만 기술병 경력을 바탕으로 장비를 만들고 상황을 정리하는 역할을 맡았다. 그는 "과장된 능력을 갖춘 인물이라기보다 준비하고 버티는 사람으로 보이고 싶었다"고 했다. 이어 "윤계상과 김지현이 앞에서 액션을 이끌고 저는 맥가이버처럼 도와주는 구성이 이 드라마에 더 잘 맞았다"며 "특히 마트 사장인 지현이가 맨몸 액션을 하는 장면이 가장 좋았다"고 말했다.


시청률은 2%대에서 시작해 4%대까지 올랐고 쿠팡플레이 공개 2주 만에 시청량은 420% 증가했다. 그는 "주변에서 봐주신 분들이 '재밌었다'고 말해주는 것이 더 크게 다가왔다"며 "만약 시즌2가 제작되면 시청률 10%도 자신 있다"고 했다.


올해는 연극 지방 공연과 여러 드라마·영화 촬영을 병행하며 바쁘게 보냈다. 그는 "지난해 말부터 쉬지 않고 작품을 찍었는데 사랑으로 보상받는 기분이다. 올해를 잘 마무리하고 있다"고 돌아봤다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
