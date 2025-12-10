하나증권 강성묵·하나생명 남궁원 대표 연임…하나금융 7개사 사장 내정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

올해 말 임기 만료되는 7개사 중 6개사 대표 연임

하나에프앤아이 신임 대표에 이은배 하나은행 부행장

강성묵 하나증권 대표이사 사장

AD

하나금융그룹이 올해 말 대표이사 임기가 만료되는 7개 관계사 중 하나증권, 하나생명보험 등 6곳의 대표를 연임 추천했다.

하나금융지주는 10일 그룹임원후보추천위원회(임추위)와 관계회사경영관리회(관경위)를 열고 강성묵 하나증권 대표이사, 남궁원 하나생명보험 대표이사를 연임 추천했다고 밝혔다.

연임 추천된 강성묵 대표이사 사장은 1964년생으로 2023년 1월부터 하나증권 대표이사 사장으로 재임 중이다.

그룹임추위는 강 대표가 "수익성 저하에 따른 비상경영체제 전환과 조직개편, 손님기반 확대, 리스크 관리 등을 통해 위기를 극복하면서 경영실적을 턴어라운드했다"고 평가했다.

남궁원 하나생명보험 대표이사 사장은 1967년생으로 2024년 1월부터 대표이사로 재임 중이다.

그룹임추위는 남 대표가 판매 채널 다각화 및 신사업 확대 등을 통해 경영 실적 개선을 이룬 점을 추천 이유로 밝혔다.

하나금융지주는 이날 하나자산신탁, 하나대체투자자산운용, 하나금융티아이, 하나손해보험, 하나에프앤아이 등 5개 관계회사 대표 후보도 추천했다.

이은배 하나에프앤아이 대표이사 후보

하나에프앤아이 신임 대표 후보로는 이은배 하나은행 부행장이 신규 추천됐다.

관경위는 "오랜 연신심사 경력을 보유한 '현장 중심 영업'의 전문가"라며 "현재 은행의 영업지원그룹장으로 은행이 역대 최대실적을 시현하고 있는 데 크게 이바지한 점을 높이 평가해 회사의 중장기적인 성장을 이끌 적임자"라고 추천 이유를 밝혔다.

이 밖에 민관식 하나자산신탁 대표이사 사장, 정해성 하나대체투자자산운용 대표이사 사장, 박근영 하나금융티아이 대표이사 사장, 배성완 하나손해보험 대표이사 사장 등은 모두 연임 추천됐다.





AD

하나금융지주의 각 관계회사 CEO 후보들은 추후 개최되는 각 사 임원후보추천위원회와 이사회, 주주총회 등을 거쳐 최종 선임될 예정이다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>