통일교 윤영호, '금품의혹 민주당 명단' 언급 안해…결심공판 종료

"언급 고민된다" 밝힌 바 있어

김건희 여사에게 명품 가방과 목걸이 등 금품을 전달한 혐의로 기소된 윤영호 전 통일교 세계본부장의 마지막 재판이 교단 로비 의혹을 받는 민주당 의원 명단이 언급되지 않은 채 종료됐다.

법원 출석하는 윤영호 전 통일교 세계본부장. 연합뉴스

윤 전 본부장은 10일 서울중앙지법 형사합의27부(부장판사 우인성) 심리로 열린 청탁금지법 위반, 업무상 횡령, 정치자금법 위반 등 혐의 결심공판에서 이전 재판에서 로비 의혹 명단을 언급할지 고민된다는 취지로 말했으나, 결국 최후진술에서 관련 언급을 하지 않았다.

윤 전 본부장은 지난 5일 열린 재판에서 2022년 교단 행사인 '한반도 평화서밋'을 앞두고 국민의힘뿐 아니라 민주당과도 접촉을 시도했었다고 밝힌 바 있다.

윤 전 본부장은 당시 "2017∼2021년은 국민의힘보다 민주당과 가까웠다"며 "평화서밋 행사를 앞두고 현 정부의 장관급 네 분에게 어프로치(접근) 했고, 그중 두 명은 (한학자) 총재에게도 왔다 갔다"고 말했다. 당시 그는 "파장이 있을 것이라 고민된다"며 민주당 인사들의 실명은 언급하지 않았다.





윤 전 본부장은 해당 내용을 특검 조사에서 진술하고 국회의원 리스트도 말했지만, 특검팀이 공소사실에서 누락했다는 취지의 주장을 내놓기도 했다.





