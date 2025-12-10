경북개발공사, 적십자사와 김장 봉사활동…김치 3000㎏ 저소득 600가구 전달

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경북개발공사(사장 이재혁)가 10일 대한적십자사 경북지사에서 김장 봉사활동을 펼쳤다. 이번 행사는 공사가 기부한 2000만원을 바탕으로 진행된 것으로 공사 이재혁 사장, 대한적십자사 경북지사 김재왕 회장, 적십자봉사회 예천군협의회 김성자 회장을 비롯한 양 기관 임직원들이 참석했으며, 직접 김치를 담그고 상자에 포장하는 등 정성을 다했다.

경북개발공사는 2021년부터 5년째 김장나눔 봉사활동을 지속해 오고 있으며, 지역 농가 판로 확대와 취약계층 지원이라는 두 가지 사회적 가치를 동시에 실천해 왔다. 올해 역시 지역 농산물을 활용해 김치 3000kg을 마련해 경북지역 취약계층 600세대에 전달했다.

경북개발공사와 대한적십자사 경북지사 직원들이 취약계층에 전달할 김장 김치를 담고 있다.

AD

이재혁 경북개발공사 사장은 "지역사회 소외된 이웃의 겨울 식탁을 지역 농산물로 채우는 선순환은 공기업이 지향하는 공공가치"라며, "적십자 봉사단과 우리 공사 임직원들이 정성껏 준비한 김장김치로 경북도 지역주민들이 한층 더 따뜻해지기를 바란다"고 전했다.





AD

행사에 참석한 김재왕 대한적십자사 경북지사 사장은 "매년 빠짐없이 취약계층을 위해 따뜻한 마음을 모아주시는 경북개발공사와 우리 적십자 임직원 여러분들께 항상 고마운 마음을 전한다"며, "사랑으로 버무린 김장 김치를 통해 따뜻한 온기가 전달되기를 바란다"고 전했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>