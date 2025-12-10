양주시 사회적경제, '기버함' 수익금 363만원 기탁…공동체 가치 확산

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 양주시사회적경제지원센터(센터장 염일열)가 2025년 사회적경제 나눔장터 기버마켓을 통해 조성된 '기버함' 수익금 363만원을 지역사회 이웃돕기 성금으로 기탁하며 나눔 문화 확산에 앞장섰다.

양주시사회적경제지원센터(센터장 염일열)가 2025년 사회적경제 나눔장터 기버마켓을 통해 조성된 '기버함' 수익금 363만원을 지역사회 이웃돕기 성금으로 기탁하고 있다. 양주시 제공

성금 기탁식은 10일 오후 2시에 시장실에서 열렸으며, 김도웅 경제문화체육국장, 정미순 지역경제과장, 염일열 사회적경제지원센터장, 최화자 사회적경제협의회 회장, 이정주 자원봉사센터장, 전수경 사무국장 등 관계자 11명이 참석했다.

이번에 기탁된 363만원은 올해 기버마켓 운영 과정에서 사회적경제기업과 참여 시민들의 자발적 기부로 마련된 금액이다. 수익금은 양주시자원봉사센터에 지정 기탁돼 지역 내 취약계층 지원 사업에 쓰일 예정이다.

염일열 센터장은 "기버마켓이 지역 사회와 사회적경제 조직을 연결하는 의미 있는 플랫폼으로 자리잡고 있다"며 "앞으로도 나눔 활동이 지속될 수 있도록 협력해 나가겠다"고 말했다.





양주시 관계자는 "기부에 동참해 준 사회적경제기업과 시민 여러분께 감사드린다"며 "전달된 성금은 도움이 필요한 가정과 복지 사각지대 해소를 위해 사용될 예정"이라고 전했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

