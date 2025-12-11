이마트, 크리스마스 선물페스타…문완구 3000종 최대 50%↓

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

25일까지 2주간 진행

상품권 증정·골라담기·일별 특가 행사

이마트는 오는 25일까지 2주간 '크리스마스 선물페스타'를 열고 크리스마스 문완구 선물 3000여 종을 최대 50% 할인된 가격에 판매한다고 11일 밝혔다.

이마트 크리스마스 선물 페스타. 이마트 제공

우선 오는 19일까지 레고와 서적을 제외한 문완구 상품을 행사카드로 6만원 이상 결제하면 1만원 상품권을 증정하는 프로모션을 진행한다.

오는 25일까지는 '문완구 골라담기' 행사를 선보이며, 토미카·마조렛·뽀로로·산리오 등 골라담기 행사상품 100여종을 동일 브랜드 상품 3개 구매 시 9900원에, 봉제동물키링·깜짝에그 등 행사상품 100여종은 동일 브랜드 상품 2개 구매 시 9900원에 구매할 수 있다. 레고의 행사상품 14종은 2개 구매 시 1만9900원에 판매한다.

또 토미카·아카데미 등 행사상품 30여종은 5900원 균일가에, 플레이모빌·티니핑 등 80여종은 각 9900원 균일가에, 보드게임·또봇 등 20여종 상품은 각 1만5900원에 판매하는 '균일가 대전' 행사도 이어진다.

주요 인기 브랜드별 특별 할인 행사와 일별 특가 행사도 진행한다. 인기 완구 레고 상품은 최대 40% 할인된 가격에 판매하며, 레고 전품목 6만원 이상 결제 시 '냥냥클로스 쇼핑백'을 제공한다. '슈팅스타 캐치티니핑 우주별정거장' '슈퍼스타 캐치티니핑 셀레스티얼 캐슬' 등 인기 캐릭터완구 캐치티니핑은 최대 20% 할인된 가격에 구매할 수 있다. 오는 20일부터 25일까지 6일간은 일별로 한정 수량 특가 상품 행사도 진행한다.

이 밖에 20일부터 25일까지는 이마트애플리케이션(앱)을 통한 크리스마스 스탬프 적립행사도 운영한다. 문완구 전 품목 1만원 이상 구매 시 이마트앱 포인트카드 바코드 적립을 하면 스탬프 1개를 받을 수 있으며(스탬프 1일 1개 한정), 선착순 500명 한정으로 스탬프 2개 적립 시 이마티콘 5000원, 선착순 250명 한정으로 4개 적립 시 1만원을 증정하는 프로모션을 준비했다.





이마트 배종해 문완구 바이어는 "크리스마스와 연말을 앞두고 고물가 속 고객분들이 합리적인 가격에 크리스마스 선물들을 준비하실 수 있도록 대형 할인행사를 기획했다"며 "다채로운 프로모션을 준비한 만큼 많은 고객들이 매장을 찾아 혜택을 누리시길 바란다"고 전했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

