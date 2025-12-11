이마트, 크리스마스 선물페스타…문완구 3000종 최대 50%↓

25일까지 2주간 진행
상품권 증정·골라담기·일별 특가 행사
이마트는 오는 25일까지 2주간 '크리스마스 선물페스타'를 열고 크리스마스 문완구 선물 3000여 종을 최대 50% 할인된 가격에 판매한다고 11일 밝혔다.
우선 오는 19일까지 레고와 서적을 제외한 문완구 상품을 행사카드로 6만원 이상 결제하면 1만원 상품권을 증정하는 프로모션을 진행한다.
오는 25일까지는 '문완구 골라담기' 행사를 선보이며, 토미카·마조렛·뽀로로·산리오 등 골라담기 행사상품 100여종을 동일 브랜드 상품 3개 구매 시 9900원에, 봉제동물키링·깜짝에그 등 행사상품 100여종은 동일 브랜드 상품 2개 구매 시 9900원에 구매할 수 있다. 레고의 행사상품 14종은 2개 구매 시 1만9900원에 판매한다.
또 토미카·아카데미 등 행사상품 30여종은 5900원 균일가에, 플레이모빌·티니핑 등 80여종은 각 9900원 균일가에, 보드게임·또봇 등 20여종 상품은 각 1만5900원에 판매하는 '균일가 대전' 행사도 이어진다.
주요 인기 브랜드별 특별 할인 행사와 일별 특가 행사도 진행한다. 인기 완구 레고 상품은 최대 40% 할인된 가격에 판매하며, 레고 전품목 6만원 이상 결제 시 '냥냥클로스 쇼핑백'을 제공한다. '슈팅스타 캐치티니핑 우주별정거장' '슈퍼스타 캐치티니핑 셀레스티얼 캐슬' 등 인기 캐릭터완구 캐치티니핑은 최대 20% 할인된 가격에 구매할 수 있다. 오는 20일부터 25일까지 6일간은 일별로 한정 수량 특가 상품 행사도 진행한다.
이 밖에 20일부터 25일까지는 이마트애플리케이션(앱)을 통한 크리스마스 스탬프 적립행사도 운영한다. 문완구 전 품목 1만원 이상 구매 시 이마트앱 포인트카드 바코드 적립을 하면 스탬프 1개를 받을 수 있으며(스탬프 1일 1개 한정), 선착순 500명 한정으로 스탬프 2개 적립 시 이마티콘 5000원, 선착순 250명 한정으로 4개 적립 시 1만원을 증정하는 프로모션을 준비했다.
이마트 배종해 문완구 바이어는 "크리스마스와 연말을 앞두고 고물가 속 고객분들이 합리적인 가격에 크리스마스 선물들을 준비하실 수 있도록 대형 할인행사를 기획했다"며 "다채로운 프로모션을 준비한 만큼 많은 고객들이 매장을 찾아 혜택을 누리시길 바란다"고 전했다.
김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
