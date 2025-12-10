화순군 '지역사회복지공동체 어울림 한마당' 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

500여명 참석…민·관 협력 강화와 지역 복지 발전 다짐

전남 화순군이 지난 9일 하니움문화스포츠센터 적벽홀에서 '2025 화순군 지역사회복지공동체 어울림 한마당' 행사를 성황리에 마쳤다.

10일 군에 따르면 이날 행사에는 지역사회보장협의체 위원, 복지시설 종사자 등 500여 명이 참석해 민·관 협력 강화와 지역 복지 발전을 다짐했다.

화순군은 지역사회복지 공동체 어울림 한마당 행사가 지난 9일 하니움문화스포츠센터에서 열렸다. 화순군 제공

기념식에서는 지역 복지 증진에 기여한 유공자 11명에게 표창이 수여됐으며, 민·관 협력 주체들의 올 한 해 활동을 담은 영상을 함께 시청하며 성과를 돌아보는 뜻깊은 시간이 이어졌다.

'앞서가는 화순 복지, 따뜻한 행복 나눔'을 주제로 한 슬로건 퍼포먼스도 눈길을 끌었다. 퍼포먼스를 통해 지역 복지의 비전과 공동체 정신을 상징적으로 표현하며 현장의 호응을 얻었다.

2부에서는 춘양면과 동복면의 우수사례 발표가 진행됐다. 복지 사각지대 발굴과 민·관 협력을 통해 실질적 변화를 이끈 사례로 소개되며, 참석자들의 공감을 얻었다.

화순미술협회와 연계한 자선 미술품 경매도 진행됐다. 지역 작가들의 작품 5점이 출품됐으며, 수익금은 지역 내 소외계층 지원에 사용될 예정이다. 이번 시도는 지역 문화예술과 복지의 연계를 통한 의미 있는 사례로 평가받고 있다.

구복규 군수는 "복지를 행정의 한 부분이 아닌 군민의 삶과 행복을 위한 핵심 가치로 삼고 있다"며 "민·관이 함께 힘을 모아 따뜻한 공동체를 만들어가자"고 강조했다.





군은 이번 행사를 계기로 지역 복지의 의미를 되새기고, 앞으로도 민·관이 긴밀히 협력해 모두가 체감할 수 있는 따뜻한 복지 공동체 실현에 최선을 다할 방침이다.





