조성진, 개관 10주년 롯데콘서트홀 '인 하우스 아티스트'

정명훈, 1월 임윤찬·4월 김세현과 협연

테오도르 쿠렌치스·헬싱키 필하모닉 첫 내한

피아니스트 조성진이 내년 개관 10주년을 맞는 롯데콘서트홀의 인 하우스 아티스트(상주 음악가)로 활동한다. 조성진은 7월에 독주회와 실내악으로 두 차례 롯데콘서트홀 무대에 오른다.

정명훈은 1월에는 임윤찬과 4월에는 올해 롱티보 콩쿠르에서 우승한 피아니스트 김세현과 협연한다. 부부의 연을 끝낸 후에도 음악적 동지로서 함께 무대를 하고 있는 거장 지휘자 샤를 뒤트와와 1965년 쇼팽 콩쿠르에서 우승한 '피아노 여제' 마르타 아르헤리치가 11월에 협연 무대를 선보이고, 명지휘자 유카페카 사라사테와 테오도르 쿠렌치스, 바이올리니스트 양인모와 레이 첸도 롯데콘서트홀의 개관 10주년을 기념한다.

피아니스트 조성진 [사진 제공= 롯데문화재단, (c)Christoph Koestlin]

롯데콘서트홀을 운영하는 롯데문화재단은 지난 10년의 여정을 돌아보고, 새로운 10년을 향한 출발의 의미를 담은 2026년 롯데콘서트홀 공연 계획을 10일 공개했다.

조성진은 7월14일 실내악, 7월19일 독주회를 한다. 실내악 콘서트에서는 베를린 필 악장 다이신 카시모토, 베를린필 수석 클라리네티스트 벤젤 푹스, 호른 연주자 슈테판 도어, 한국인 최초로 베를린필 종신 단원이 된 비올리스트 박경민 등이 함께 한다.

19일 독주회에서 조성진은 바흐 파르티타 1번, 쇤베르크 피아노 모음곡, 슈만 '빈 사육제의 어릿광대', 쇼팽 '14개의 왈츠' 등을 연주한다.

정명훈은 1월에는 1548년 창단해 세계에서 가장 오래된 오케스트라 드레스덴 슈타츠카펠레를, 4월에는 원 코리아 오케스트라를 지휘한다. 1월에는 임윤찬이 슈만 피아노 협주곡을, 4월에는 김세현이 차이콥스키 피아노 협주곡 1번을 협연한다.

피아니스트 임윤찬 [사진 제공= 롯데문화재단]

피아니스트 김세현 [사진 제공= 롯데문화재단, (c)Shin-joong Kim]

핀란드를 대표하는 헬싱키 필하모닉이 10월22일 첫 내한공연을 한다. 유카페카 사라스테가 시벨리우스 교향곡을 지휘할 예정이다. 시벨리우스 국제 콩쿠르에서 우승한 바이올리니스트 양인모는 프로코피예프 바이올린 협주곡을 협연한다.

파격적이고 도발적인 해석으로 유명한 지휘자 테오도르 쿠렌치스도 처음으로 내한한다. 쿠렌치스는 11월17~18일 자신이 창단한 유토피아 오케스트라와 함께 방한해 쇼스타코비치·스트라빈스키·말러 등의 작품을 연주할 예정이다. 다니엘 로자코비치가 쇼스타코비치의 바이올린 협주곡을, 알렉산더 멜니코프가 쇼스타코비치 피아노 협주곡 2번을 협연한다.

음악계의 살아 있는 전설 샤를 뒤트와와 마르타 아르헤리치는 11월21~22일 KBS 교향악단과 무대에 오른다. 내년이면 뒤트와는 아흔, 아르헤리츠는 여든넷이 된다. 둘은 1969년 결혼해 4년 가량 함께 살았다. 라벨 피아노 협주곡, 드보르자크 교향곡 9번 '신세계로부터' 등을 연주할 예정이다.

피아니스트 아르타 마르헤리치 [사진 제공= 롯데문화재단, (c)Adriano Heitman]

레이 첸은 6월 독주회에서 10년 넘게 호흡을 맞춘 미국 피아니스트 훌리오 엘리잘데와 베토벤 바이올린 소나타 8번, 생상스 바이올린 소나타 1번을 연주한다.

롯데콘서트홀의 여름 클래식음악 축제 '클래식 레볼루션'은 8월28일부터 9월4일까지 열리며 올해 상반기 롯데콘서트홀의 마티네 콘서트를 책임졌던 바이올리니스트 대니 구는 3월, 5월, 9월, 11월 네 차례 마티네 콘서트를 한다.

롯데콘서트홀의 자랑 '오르간 시리즈'도 두 차례 마련된다. 4월 첫 연주는 2016년 개관 시리즈 연주를 맡았던 오르가니스트 카메론 카페터가 무대를 꾸민다. 바흐 '골드베르크 변주곡', 무소르그스키 '전람회의 그림' 등을 연주할 예정이다. 부부 오르가니스트 올리비에 라트리와 이신영이 10월 두 번째 오르간 시리즈 무대를 장식한다.





롯데콘서트홀은 롯데그룹이 1500억원을 투자해 2016년 8월 개관했다. 1988년 예술의전당 콘서트홀 이후 28년만에 서울에 개관한 클래식 전용 공연장으로 개관 이후 한국 클래식의 질적·양적인 성장을 견인하는 중추적인 역할을 해왔다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

