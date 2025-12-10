임직원·MZ세대 아이디어 뽑는다… BNK금융그룹, 디지털혁신 챌린지 해커톤 열어

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

BNK금융그룹이 디지털 혁신 문화 조성을 위해 '디지털 혁신 챌린지 해커톤 2025'를 열었다.

BNK금융그룹(회장 빈대인)은 미래 고객인 디지털 네이티브 세대의 인사이트 확보와 임직원, MZ세대의 혁신적인 아이디어 발굴을 위해 '디지털 혁신 챌린지 해커톤 2025'를 개최했다고 10일 알렸다.

이번 해커톤 대회에서 지난 10월 말부터 ▲AI를 활용한 업무 혁신 방안, ▲디지털 기술 및 채널을 활용한 금융혁신 방안, ▲블록체인을 활용한 금융혁신 방안 등 3가지 아젠다를 통해 젊은 세대들의 다양한 아이디어를 접수했다.

이 대회는 직원들이 현장에서 실무적으로 개선이 필요하다고 느낀 문제점과 자체적으로 혁신할 수 있는 아이디어 중심의 '임직원 부문(Track 1)', 젊은 세대들의 시각과 고객의 관점에서 생각할 수 있는 아이디어를 발굴하는 '국내외 대학(원)생 부문(Track 2)'으로 나눠 BNK의 미래 디지털 혁신을 위한 참신한 아이디어를 공모했다.

주제별로 다양한 영역에서 84개팀이 참가했다. 부문별 상위 5팀을 선정한 후 금일 본 심사를 거쳐 부문별 최종 3팀, 총 6팀의 참신한 아이디어를 선발했다.

BNK금융그룹 박성욱 전무(그룹 AI미래가치부문장)는 "BNK금융그룹의 디지털 혁신을 위해 개최된 첫 번째 해커톤 대회로 본 대회를 통해 발굴된 참신한 아이디어가 BNK의 디지털금융 혁신에 적극 활용될 것으로 기대한다"라고 말했다.





박 전무는 "임직원과 고객이 함께 소통하고 혁신하는 다양한 장을 꾸준히 마련해 디지털금융 경쟁력 강화에 최선을 다하겠다"고 힘줬다.

10일 열린 BNK금융그룹 디지털 혁신 챌린지 해커톤 2025.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

