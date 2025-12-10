기술로 연 'S-OIL'의 새 지평… CIO상 제조산업 부문 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

차세대 ERP 구축·AI 기반 디지털 혁신, 산업계 모범 사례 제시





정유 현장의 기름 냄새 위로 데이터의 바람이 불었다.

S-OIL(대표: 안와르 알 히즈아지)은 한국CIO포럼이 주관하는 '2025년 올해의 CIO상' 제조산업 부문을 수상했다.

S-OIL 올해의 CIO상 수상. S-OIL 제공

한국정보산업연합회 CIO포럼과 전자신문이 공동 주관하는 '올해의 CIO상'은 디지털 혁신에 공로가 큰 CIO, CISO 등 최고책임자에게 주어지는 국내 최고 권위의 상으로, S-OIL은 차세대 ERP 구축, AI 기반 경영혁신, 산업계 모범 모델 확산 등에서 높은 평가를 받았다.

S-OIL은 국내 최대규모의 석유화학 투자인 Shaheen 프로젝트를 비롯한 신규 화학 사업을 지원하기 위해 차세대 ERP 구축프로젝트를 전사적으로 추진했다.

총 10개월간 150여명이 참여한 차세대 ERP 구축 프로젝트는 2025년 1월 성공적으로 오픈했으며, 회계·물류·생산 등 10개 주요 기능에서 40여개 핵심 프로세스를 개선해 운영 효율성과관리 체계를 크게 향상시켰다.

또 해외 지사를 통합 관리하는 글로벌 ERP 플랫폼을 완비해 해외사업 운영 안정성과 확장성을 확보했다.

이와 함께 S-OIL은 AI와 DT 기술을 접목해 경영 프로세스의 지능화를 가속하고 있다. 생성형 AI 기반 사내 AI 어시스턴트 서비스의 도입·확대, AI 기반 구매 시스템 도입, 주유소 판매 분석 플랫폼(MAAS) 도입 등 다양한 AI 활용 과제를 전사적으로 추진하며, AI 기반 업무 혁신을 지속해서 강화하고 있다.

S-OIL의 디지털 혁신 사례는 주요 산업 포럼에서 공유되며, 정유·석유화학 산업의 DT 추진 모델로 주목받고 있다.





S-OIL은 "이번 수상은 전사 디지털 혁신을 지속적으로 추진해온 노력의 결과이며, 앞으로도 데이터 기반 경영과 디지털 경쟁력 강화를 통해 Vision 2035 달성을 위한 기반을 더욱 공고히 하겠다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

