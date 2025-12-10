새마을금고중앙회, AI 기반 생산적 금융 대전환 추진…상호금융권 최초

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AD

새마을금고중앙회는 상호금융권 최초로 '인공지능(AI)전략부'를 신설하고, AI를 활용한 생산적 금융 대전환을 본격 추진한다고 10일 밝혔다.

새마을금고중앙회는 AI 전략부 신설을 통해 인공지능 전환(AX), 생산적 금융 경쟁력 강화, AI 생태계 조성이라는 3대 목표를 체계적으로 추진한다. 이번 조직 신설은 급변하는 금융 환경 속에서 AI 기반 혁신을 가속화하고, 미래 금융 경쟁력 확보를 위한 전략적 결단이라고 중앙회 측은 설명했다.

AI 전략부는 새마을금고 AI 전환의 컨트롤타워 역할을 하게 된다. ▲AI 인프라와 플랫폼 구축 ▲AI 기반 서류 문자인식(AI-OCR) ▲AI 개발 지원 플랫폼 구축(코딩 지원) ▲업무지식 질의응답 챗봇 등을 핵심으로 하는 전사적 AI 전환 체계를 마련한다.

특히 AI 기술을 회원과 지역사회에 실질적 가치를 제공하는 '생산적 금융'의 핵심 인프라로 활용한다는 계획이다. 지역 맞춤형 금융서비스 고도화, 취약계층 금융 접근성 향상 등 사회적 가치 실현에 AI를 적극적으로 활용할 예정이다.





AD

새마을금고중앙회 관계자는 "새마을금고가 상호금융권 AI 전환을 주도할 수 있도록 AI 전담 조직을 확대하고, 고객과 지역사회에 더 큰 가치를 제공하는 계기를 마련하겠다"라고 말했다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>