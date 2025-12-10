내란특검, ‘비화폰 삭제 의혹’ 박종준 전 경호처장 불구속 기소

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

특검 "尹 등 내란 형사 사건 증거 인멸 혐의"

홍장원 전 국정원 1차장 비화폰 로그아웃 조치

박종준 전 대통령 경호처장이 지난 7월 4일 서울 서초구 서울고등검찰청에 마련된 내란 특검 사무실에 조사를 받기 위해 출석하고 있다.

'비화폰 삭제 의혹'과 관련해 박종준 전 대통령실 경호처장이 재판에 넘겨졌다.

12·3 비상계엄 관련 의혹을 수사 중인 조은석 내란 특별검사팀은 전날 윤석열 전 대통령 등의 내란 형사사건 증거를 인멸한 혐의로 박 전 처장을 불구속 기소했다고 10일 밝혔다.

특검팀에 따르면 박 전 처장은 비상계엄 사태 이후 홍장원 전 국가정보원 1차장의 비화폰 정보를 '원격 로그아웃'을 통해 임의로 삭제한 혐의를 받는다. 박 전 처장은 지난해 12월 6일 오후 4시 43분께 조태용 전 국가정보원장에게 전화를 걸어 홍 전 차장의 비화폰 관련 대화를 나눴다.

박 전 처장은 홍 전 차장의 비화폰 화면이 국회를 통해 일부 공개된 것을 문제 삼으며 "홍장원이 해임되었다는 말도 있던데 비화폰 회수가 가능하냐"고 물었다. 당시 홍 전 차장은 조 전 원장의 요구를 받고 국정원에 사직서를 제출한 상태였다. 면직 처리가 완료되면, 절차에 따라 홍 전 차장의 비화폰 역시 국정원 보안 담당 부서에 반납될 예정이었다.

하지만 조 전 원장은 박 전 처장에게 "홍장원이 소재 파악이 안 되고 연락 두절이라 비화폰을 회수하는 것이 불가능할 것 같다"고 말했다. 이에 박 전 처장은 "(비화폰 분실에 따른) 보안 사고에 해당하니 홍장원 비화폰은 로그아웃 조치하겠다. 통화 기록이 노출되지 않도록 비화폰을 삭제해야 한다"고 했고, 조 전 원장은 "그렇게 조치하면 되겠다"고 답했다.

특검팀은 박 전 처장이 내란 관련 증거를 인멸하기 위한 고의를 가지고 이 같은 행위를 벌였다고 보고 증거 인멸 혐의를 적용해 기소했다.





한편 박 전 처장은 지난 1월 고위공직자범죄수사처의 윤 전 대통령 체포영장 집행을 방해한 혐의(특수공무집행 방해 등)로 기소돼 재판받고 있다.





허경준 기자 kjune@asiae.co.kr

