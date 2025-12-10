백경현 구리시장, 통일교 후원금 의혹 "사실무근…법적 조치 검토"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

백경현 시장, '통일교 후원금 수수 의혹' 강력 부인

"후보 미확정 상태…구조적으로 불가능"

백경현 구리시장이 최근 일부 언론에서 제기된 '통일교 후원금 수수 의혹'에 대해 사실과 전혀 다른 명백한 허위 주장이라며 강력히 부인하고 나섰다. 백 시장은 해당 보도 내용에 대해 조목조목 반박하며 법적 대응까지 시사했다.

백경현 구리시장. 구리시 제공

백 시장은 문제로 지목된 '2022년 3월 현금 전달' 주장은 사실과 다르며, 구조적으로 불가능한 일이라고 강조했다. 당시 그는 시장 후보로 정식 확정되지 않은 상태였으며, 법정 후원회 계좌를 개설하지 않은 상황이었다고 밝혔다.

또한, 백 시장은 2022년 전국동시지방선거에 어떠한 종교단체로부터도 현금을 전달받은 사실이 없다며, 3월 12일 통일교 임원으로부터 현금을 받았다는 보도 내용은 사실이 아님을 분명히 했다.

백 시장은 이번 논란에 대해 직접 입장을 표명하며 의혹을 일축했다.

백 시장은 "근거 없는 비방과 허위 주장 및 SNS를 통해 2차 생산되는 루머에 대해 단호히 대응할 것"이라며 "시민 여러분께 불필요한 혼란을 끼친 점을 깊이 유감으로 생각한다"고 말했다





백 시장은 "앞으로 사실관계를 명확히 밝히기 위한 모든 조치를 적극 검토할 계획"이라고 덧붙였다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

