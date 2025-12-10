“올해 농업, 무엇 심고 어떻게 키웠나”… 청송군농업기술센터, 농촌지도사업 종합평가회 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경북 청송군(군수 윤경희)은 10일 청송군농업기술센터에서 농업인단체, 시범사업 농가, 농업인대학 교육생 등 150여명이 참석한 가운데 '2025년도 농촌지도사업 종합평가회'를 개최했다.

청송군농업기술센터 농촌지도사업 종합평가회. 청송군 제공

이번 평가회에서는 우수 시범사업 사례 발표와 청송사과 가공품 시식, 농촌지도사업 성과 공유 등이 진행됐다.

주요 지도사업 성과로는 ▲재해 대응형 사과 스마트하우스 재배사업 ▲미래지향적 청송사과 재배시스템 구축 시범 ▲이상기상 대응과 재해예방 재배기술 보급 ▲청송고추 우량종묘 보급사업 ▲청년농업인 자립기반 구축 지원 ▲치유농업 육성 ▲농기계임대센터 남부상담소 신축 등이 소개됐다.

또 청송사과를 활용해 콜라겐과 유산균을 코팅한 풋사과 과립스틱 '애플블리스', 풋사과 소금으로 조미한 김 '청송사과김'의 시식과 홍보가 이뤄졌으며, 해당 제품은 2026년부터 관내 10여개 계약업체를 통해 판매될 예정이다.





청송군 관계자는 "농업인들의 의견을 적극 반영해 청송농업 발전을 위한 신기술 보급 시범사업을 확대해 나가겠다"며 "이번 평가회에서 제시된 현장의 의견을 농촌지도사업 전략 수립에 반영해 실효성 있는 사업을 추진할 계획"이라고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

