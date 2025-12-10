사람·산업·미래 잇다… 경남정보대 지산학 네트워크 DAY, 열기 가득

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

산업체·지자체·대학 100여명 참여



부산형 RISE 기반 지산학 협력 논의

지역 대학과 산업계의 '따로국밥'식 관행에 신선한 충격을 던졌다.

'부산 대표 커뮤니티 칼리지' 경남정보대학교는 지난 8일 부산 파크하얏트 호텔에서 지역 산업체·대학·지자체 간 지산학 협력 생태계 강화를 위한 'Open UIC 지산학협력 네트워크 DAY' 행사를 개최했다.

경남정보대 Open UIC 지산학협력 네트워크 Day. 경남정보대 제공

이 행사에는 부산RISE혁신원, 부산벤처기업협회, 사상구청 등 유관기관과 지역 산업체 관계자 약 100여명이 참석해 부산형 RISE기반 산업·교육 혁신 방향을 함께 논의했다.

행사는 △부산 RISE혁신원의 RISE 사업 추진 배경과 방향성 소개 △부산벤처기업협회 곽영호 수석부회장의 기조연설 '지역기업이 원하는 지산학 협력' △경남정보대학교의 RISE 사업 주요 성과와 대학의 역할 발표 등으로 구성됐으며, 참석자들은 변화하는 지역 산업 구조에 대응하기 위한 지산학 협력 모델의 필요성에 공감했다.

기조연설에서 곽영호 부산벤처기업협회 수석부회장은 "지속 가능한 지역 산업 생태계를 만들기 위해서는 대학과 기업 간 실질적 협력 구조가 필수적"이라며 지역 산업계가 바라는 지산학 협력 방향을 제시해 큰 호응을 얻었다.

김태상 총장은 "경남정보대는 RISE 사업을 통해 지역 산업 수요를 반영한 교육혁신과 현장 중심의 실무 인재 양성을 위해 다양한 노력을 이어오고 있다"며 "앞으로도 지역과 함께 성장하는 부산을 대표하는 커뮤니티 칼리지로서의 역할을 충실히 수행해 나가겠다"고 말했다.





경남정보대는 RISE 사업의 취지를 바탕으로 지역 산업이 필요로 하는 전문 인재를 길러내고, 지역사회와 함께 지속 가능한 혁신 생태계를 구축하며 사업 성공 추진을 위해 대학의 역량을 집중할 계획이다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

