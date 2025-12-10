무주군보건의료원, 국가암검진 분야서 '우수기관'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'국가암검진 수검률' 1위 기록

무주군보건의료원은 전북도와 전북대병원 지역암센터가 주관하는 국가암검진 분야에서 3년 연속 우수기관으로 선정됐다고 10일 밝혔다.

무주군 청사 전경.무주군 제공

AD

수검률 38.7%로 2025년도 국가암관리 우수사례 평가대회에서 국가암검진 분야 우수기관으로 선정된 무주군의 유방암 수검률은 44.6%로 1위, 대장암도 28.9%로 1위를 기록했다. 국가 암 수검률 전국 평균은 35.8%, 전북 평균은 34.6%다.

군은 군민 맞춤형 검진 확대, 접근성 및 편의 증진 부문에서도 호평을 받았으며 군민들의 암 검진 참여를 성공적으로 이끌어 전라북도 도내에서 보건기관 중 국가암검진 수검률 1위를 기록했다.

국가암검진 외에도 난소암, 전립선암, 폐암 저선량 CT 검사 등 무주군 자체 암 검진 사업을 진행했으며 '찾아가는 국가암검진 상담소'를 통해 검진을 독려하는 등 주민들의 암 검진 문턱을 낮추며 수검률을 향상시켰다.

홍찬표 무주군보건의료원 원장은 "군민 암 예방 및 조기 발견을 위해 선도적으로 노력한 결과이다"며 "앞으로도 군민들이 건강하고 행복한 삶을 누릴 수 있도록 국가암관리 사업의 질을 높이는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





AD

한편, 군은 암 검진에 그치지 않고 암 예방 교육 및 홍보활동 전개에 주력하고 있으며 암 진단을 받은 환자에게는 3년간 의료비를 지원한다. 지난해에는 23명이 지원을 받았다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>