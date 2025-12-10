한림대 'FC-13', 키르기스스탄 유학생 6명에 장학금 150만원 전달

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한림대학교(총장 최양희) 교원 및 춘천 지역 인사 13명으로 구성된 Fantastic Chuncheon-13(이하 FC-13)이 12월 10일(수) 학내 본부 소회의실에서 장학금 수여식을 열고, 2025학년도 2학기 한림대학교에 입학한 키르기스스탄 국적 유학생 6명에게 장학금 150만원을 전달했다.

한림대학교(총장 최양희) 교원 및 춘천 지역 인사 13명으로 구성된 Fantastic Chuncheon-13이 10일(수) 학내 본부 소회의실에서 장학금 수여식을 열고 있다. 한림대학교 제공

이날 수여식에는 이성용 한림대 일송자유교양대학 교수, 정호순 한림대 총동문회 부회장, 노승만 미래강원연구소장 등 FC-13 소속 주요 인사 3명과 안정현 대외협력부처장 등 학교 관계자, 정승화 씨앤케이에듀컨설팅 실장, 그리고 장학생 6명이 참석했다.

글로벌 인재를 후원하고 격려하는 FC-13의 이번 외국인 학생 장학금은 학생들의 학업 성취뿐 아니라 지역사회 및 캠퍼스 적응 과정에서 보여준 이들의 노력과 열정을 격려하기 위해 마련됐다.

장학금을 받은 키르기스스탄 학생 6명(ABDIRASHITOVA LATIFA(압디라시토바 라티파), ERNISOVA ASIIA(에르니소바 아시야), MAMYRBEKOVA AIMIRA(마미르베코바 아이미라), SRAZHIDINOV SAIDAFZAL(스라지디노브 사이다프잘), ZHUMABAEVA ASEMA(주마바예바 아세마), RYSKULOVA ASEMA(르스쿨로바 아세마))은 입학 이후 학교에서 제공하는 다양한 외국인 학생 정주 프로그램에 적극 참여하며 안정적인 적응과 활발한 학내 활동을 이어가고 있다.

또한 지난 10월 열린 '2025 외국인 한국어 말하기 대회 in 세종' 본선에 한 팀으로 진출해 청소년부 우수상을 수상하며 탁월한 언어 능력과 협업 역량을 선보이기도 했다.

장학금을 전달한 FC-13의 이성용 한림대학교 일송자유교양대학 교수는 "학생들이 낯선 환경 속에서도 빠르게 적응하고 책임감 있게 활동하는 모습이 매우 인상적이었다"며 "이번 장학금으로 학생들이 한 단계 더 성장하는 데 도움이 되기를 바란다"고 말했다.

대학 측은 이번 장학금 수여가 단순한 금전적 지원을 넘어, 학생들이 한국에서의 대학 생활에 새로운 활력을 더하고, 다양한 활동을 통해 역량을 더욱 넓혀가는 데 의미 있는 발판이 될 것으로 보고 있다.





장학금 수여식에서 ABDIRASHITOVA LATIFA(압디라시토바 라티파) 학생은 "학교와 FC-13의 격려 덕분에 학업은 물론 교내외 활동에서 새로운 도전과 성취를 이어갈 용기를 얻었다"며 장학생을 대표해 감사의 마음을 전했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

