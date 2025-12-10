‘포인트로 모인 온기, 5488만원의 기적’… S-OIL, 고객과 손잡고 기부

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

21년째 이어진 1:1 매칭 기부, 누적 7억 3000만원… 자립준비 청년 지원

작은 결제마다 쌓이던 보너스카드 포인트가 사회 취약계층을 위한 온기가 됐다.

S-OIL이 고객과 함께 모은 보너스카드 포인트 5488만원을 사랑의열매에 기부했다.

(왼쪽 2번째부터)배동성·전진주 부부, S-OIL 이영호 영업전략부문장, 사랑의열매 황인식 사무총장과 관계자들이 포인트 기부 기념촬영하고 있다. S-OIL 제공

사랑의열매 사회복지공동모금회(회장 김병준)는 S-OIL(대표 안와르 알 히즈아지)이 고객과 함께 모은 보너스카드 포인트 총 5488만 2786원을 사랑의열매에 기부하며 희망2026나눔캠페인에 참여했다.

전달식은 10일 서울 중구 사랑의열매회관에서 개최됐으며, S-OIL 이영호 영업전략부문장과 고객대표인 배동성·전진주 부부, 사랑의열매 황인식 사무총장. 이성도 모금사업본부장 등이 참석했다.

이번 성금은 2025년 한 해 동안 S-OIL 고객들이 기부한 보너스카드 포인트 2744만 1393원에 S-OIL의 1:1 매칭기부를 더해 마련됐으며, 보호종료를 앞둔 아동·청소년의 자립 준비를 지원하는 데 사용될 예정이다.

S-OIL은 2005년부터 고객이 주유로 적립한 포인트 중 50%를 기부로 선택할 수 있도록 하고, 회사가 동일한 금액을 매칭해 기부금을 마련해왔다. 올해까지 누적 기부액은 7억 3000여만원에 달하며, 기업과 고객이 함께 만들어온 대표적인 장기 기부 프로그램으로 자리 잡았다.

2023년부터는 'MY S-OIL앱'과 '보너스카드 홈페이지'를 통해 기부 신청이 가능하게 하고, 기존 리터당 2원씩 적립되던 '사랑의열매 보너스카드' 기부 혜택을 리터당 3원으로 확대해 고객 참여 기반을 더욱 강화했다.

사랑의열매 황인식 사무총장은 "20년 넘게 변함없는 마음으로 나눔을 실천해주신 S-OIL과 고객 여러분께 진심으로 감사드린다"며 "모아주신 성금은 보호종료를 앞둔 아동·청소년이 건강하게 자립을 준비할 수 있도록 소중히 사용하겠다"고 말했다.

사랑의열매는 지난 1일부터 연말연시 집중모금캠페인 '희망 2026 나눔 캠페인'을 시작했다. '행복을 더하는 기부, 기부로 바꾸는 내일'을 슬로건으로 내년 1월 31일까지 62일간 전국 17개 시·도 지회에서 일제히 전개된다.





이번 캠페인의 나눔목표액은 4500억원이며, 사랑의 온도탑은 목표액의 1%에 해당하는 45억원이 모일 때마다 1도가 상승한다. 10일 기준 사랑의 온도탑 나눔온도는 35.2도다.





