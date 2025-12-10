하삼동커피, ‘2025 제26회 한국프랜차이즈산업발전 유공’ 시상식서 국무총리 표창

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AD

커피 전문 프랜차이즈 하삼동커피가 지난 5일 열린 '2025 제26회 한국프랜차이즈산업발전 유공' 시상식에서 국무총리 표창을 받았다. 시상식은 산업통상부와 한국프랜차이즈산업협회가 주최하며, 프랜차이즈 산업 발전에 기여한 기업에 수여되는 업계 최고 권위의 상으로 평가된다.

2017년 부산에서 출발한 하삼동커피는 '합리적인 가격과 안정적 품질'을 기반으로 빠르게 성장하며, 현재 전국 약 700개 이상의 매장을 운영 중이다. 브랜드 이름에 담긴 '하(웃음소리)·삼(석삼)·동(한가지)'의 의미처럼 본사, 점주, 고객이 함께 웃을 수 있는 구조를 만드는 철학을 실천해왔다.

하삼동커피는 부드러운 조명, 따뜻한 톤의 인테리어, 편안한 가구 배치 등 매장 환경 역시 고객 체류 시간을 자연스럽게 늘리는 요소로 작용하며, '머무르고 싶은 공간'이라는 경험을 제공한다.

제품 품질 면에서도 하삼동커피는 타협하지 않는다. 전 매장에서 상위 5% 스페셜티 등급 아라비카 원두를 사용하고 품질 관리 기준을 적용해 최상의 향미를 유지한다. 구름처럼 부드러운 '구름라떼', 묵직한 '히말라야 커피' 등 시그니처 메뉴와 32oz 대용량 '킹아메리카노', 시즌 한정 음료, 지역 농산물 활용 음료까지 소비자 선택 폭을 넓혔다.

하삼동커피는 가맹점 교육과 슈퍼바이저(SV) 현장 지원 등 체계적인 운영 시스템으로 브랜드 신뢰를 지키면서 전국적으로 가맹점을 확대하고 있다. 또한 2025년 인도네시아 발리 매장 오픈 등 해외 진출을 통해 브랜드 가치를 글로벌로 확장한다는 계획이다.





AD

하삼동커피 박성준 대표는 "국무총리 표창은 가맹점주, 고객, 임직원이 함께 만들어낸 결실"이라며 "앞으로도 안정적인 운영과 고객 만족, 브랜드 본연의 철학을 실현하며, 누구나 하루 한 번은 들르고 싶은 '정이 머무는 공간'을 지켜 나가겠다"고 말했다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>