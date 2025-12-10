광주운전면허시험장 452억 확정…자율주행 시험장 구축

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AI 모빌리티 인증센터 추가 신설

1급지 규모 유지, 2027년 준공 예정

광주 북구에 들어서는 광주운전면허시험장이 '축소 위기'를 넘기고 전국 최고 수준의 첨단 시험장으로 조성된다. 예산 부족으로 2급지 규모로 낮아질 가능성이 제기됐지만, 총사업비가 증액되면서 1급지 기능을 유지하게 됐다. 동시에 자율주행차 시험·평가가 가능한 AI 모빌리티 인증센터도 새로 구축된다.

광주 운전면허시험장 조성사업 조감도. 광주시 제공

광주시는 운전면허시험장 총사업비가 기존 370억원에서 82억원 늘어난 452억 원으로 확정됐다고 10일 밝혔다. 증액분 82억원에는 물가상승에 따른 공사비·감리비 79억원과 AI 모빌리티 인증센터 설계비 3억원이 포함됐다.

운전면허시험장은 애초 1급지 규모로 추진됐으나 공사원가 상승으로 2급지로 축소될 가능성이 제기돼왔다. 이번 증액으로 1급지 수준의 면허시험장 조성이 가능해졌으며, 2027년 말 북구 삼각동 일원에 연면적 4만210㎡ 규모로 준공될 예정이다. 사업비는 전액 국비다.

증액 결정으로 시험장 내에는 AI 모빌리티 시험·평가·인증 기능을 갖춘 'AI 센터'가 추가된다. IT 기반 운전면허평가시스템과 가상현실(VR) 평가시험장 도입은 물론, 주행시험 코스를 활용한 자율주행 평가 체계도 구축된다.

광주시는 VR 기반 자율주행 평가시설, 3만 평 규모 자율주행 시험장(PG), 인공지능 모빌리티 전문가 양성센터, 미래교통안전시설시험연구센터 등 다양한 미래 모빌리티 인증·시험 기반시설 조성도 검토하고 있다. 이 기반시설이 갖춰지면 자율주행차와 실외 이동로봇, 교통·안전 관련 신기술 인증 서비스 제공이 가능해진다는 설명이다.





설향자 광주시 교통운영과장은 "시험장이 개관하면 면허시험과 갱신을 위해 나주까지 이동해야 했던 시민 불편이 해소될 것이다"며 "사업 정상화로 주변 상권과 지역경제에도 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다.





